Sandip Kapde
महाराष्ट्राच्या दक्षिण टोकाला, घनदाट जंगल आणि डोंगररांगांच्या कुशीत पारगड हे निसर्गरम्य गाव वसले आहे.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
विशेष म्हणजे, या गावाची वस्ती थेट पारगड किल्ल्यावर असून गडाच्या परिसरात जागोजागी घरे पाहायला मिळतात.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
स्वराज्यासाठी लढलेल्या शूर मावळ्यांचे वंशज आजही या गावात राहतात आणि आपल्या पूर्वजांचा वारसा जपतात.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सीमेजवळ असल्यामुळे गावातील काही रहिवाशांच्या बोलण्यात कोकणी भाषेचा प्रभाव जाणवतो.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
गावाच्या चारही बाजूंना घनदाट जंगल, उंच डोंगर आणि हिरवळ असल्याने येथील परिसर निसर्गरम्य आहे.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
गावाच्या आसपास गवे आणि इतर वन्यप्राण्यांचा मुक्त वावर असून अनेकदा रस्त्यावरही त्यांचे दर्शन घडते.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
गावातील पाण्याची गरज तळी आणि विहिरींमधून भागवली जाते; मात्र उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता जाणवते.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी डोंगरातून जाणारा अरुंद आणि खडतर रस्ता असून पावसाळ्यात प्रवास अधिक कठीण होतो.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
दुर्गम ठिकाणी वसलेले असूनही गावात घरे, शाळा आणि दैनंदिन गरजांसाठी काही मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
गावात आजारी पडल्यास उपचारांसाठी चंदगडसारख्या शहरात जावे लागते; त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा प्रवास करावा लागतो.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
कठीण भौगोलिक परिस्थिती असूनही गावातील ज्येष्ठ नागरिक आणि कुटुंबे आजही या डोंगरमाथ्यावरील घरांमध्ये आपले जीवन जगत आहेत.
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यात वसलेले हे ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य गाव म्हणजे पारगड!
Pargad Fort village in Kolhapur
esakal