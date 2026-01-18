ताईनो, नखं न दुखवता लसूण सोलायचा सोपा फंडा! वाचा 'या' झटपट देशी टिप्स!

Aarti Badade
स्वयंपाकाची चव वाढवणारा लसूण सोलणे हे सर्वात कंटाळवाणे काम मानले जाते, पण काही सोप्या युक्त्यांनी हे काम सोपे होऊ शकते.
लसणाच्या पाकळ्या ५ मिनिटे गरम पाण्यात भिजवून ठेवा, यामुळे साले मऊ होतात आणि अगदी सहज हाताने निघतात.
लसणाच्या पाकळ्या एका कापडात गुंडाळा आणि त्यावर हलक्या हाताने लाटणे फिरवा; साले पाकळ्यांपासून लगेच वेगळी होतील.
चॉपिंग बोर्डवर लसणाची पाकळी ठेवून चाकूच्या सपाट भागाने हलका दाब दिल्यास साल एका झटक्यात बाहेर येते.
एका डब्यात लसणाच्या पाकळ्या टाकून डबा जोरात हलवा (Shake); घर्षणामुळे बहुतांश साले आपोआप निघून जातील.
लसूण ३० सेकंद मायक्रोवेव्हमध्ये किंवा गरम तव्यावर हलका भाजून घेतल्यास त्याची साले कडक होऊन चटकन सोलली जातात.
लसूण सोलताना हाताला चिकटू नये म्हणून बोटांना थोडे तेल लावा, यामुळे काम अधिक वेगाने आणि सुलभतेने होते.
रोगप्रतिकारक शक्ती आणि पचन सुधारणारा हा लसूण आता या ट्रिक्स वापरून कोणत्याही त्रासाशिवाय रोजच्या आहारात वापरा!
