गावातल्या विहिरी आटल्यात जमा; पण ७०० वर्ष जुन्या रहस्यमयी विहिरीला अजूनही पाणी

Shubham Banubakode
यवतमाळ जिल्ह्यातील सातेफळ गावा पाण्याची टंचाई जाणवते. पण येथील एक प्राचीन बारव आजही लोकांसाठी जीवनदायी ठरते.
ही बारव सुमारे 700 वर्षांपूर्वीची असल्याचे मानले जाते. नंदा प्रकारातील ही बारव गावाच्या पूर्व भागात कपिलेश्वर मंदिराजवळ आहे.
जगन्नाथ मोतीराम बाठ यांच्या शेतात ही बारव आजही सुस्थितीत आहे. आधुनिक काळातही तिचे अस्तित्व आश्चर्यचकित करणारे आहे.
संपूर्ण बारव टणक दगडी चिऱ्यांनी बांधलेली आहे. रेखीव आणि मजबूत बांधकाम आजही तिच्या प्राचीन स्थापत्यकलेची साक्ष देते.
बारवेत एकूण 20 पायऱ्या आहेत. वरून खाली उतरताना 10 पायऱ्या चौकोनी भागापर्यंत आणि पुढे 10 पायऱ्या थेट पाण्यापर्यंत जातात.
सुमारे 25 फूट खोल असलेली ही बारव उन्हाळ्यातही आटत नाही. आजही जवळपास 15 फूट पाणी साठलेले असते.
या बारवचे पाणी अत्यंत स्वच्छ, थंड आणि गोड आहे, असे ग्रामस्थ सांगतात.
पाणीटंचाईच्या काळात ही बारव आजही गावासाठी जीवनरेखा आहे. आधुनिक सुविधांच्या अभावातही हा प्राचीन जलस्रोत लोकांचा आधार बनून उभा आहे.
