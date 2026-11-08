'या' सवयींमुळे वाढू शकतो हायटस हर्नियाचा त्रास; जाणून घ्या उपाय

Aarti Badade
रात्री उशिरा जेवणे, जेवल्यानंतर लगेच झोपणे आणि एकाच वेळी भरपूर खाणे अशा सवयींमुळे हायटस हर्नियाचा त्रास वाढू शकतो.
गरजेपेक्षा जास्त अन्न खाल्ल्याने पोटावर ताण येतो आणि पोटातील आम्ल अन्ननलिकेत वर येण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे छातीत जळजळ आणि आंबट ढेकर येऊ शकतात.
जेवण झाल्यानंतर लगेच आडवे झाल्यास पोटातील आम्ल अन्ननलिकेत परत येऊ शकते. त्यामुळे आम्लपित्त आणि छातीत जळजळ होण्याचा त्रास वाढतो.
तळलेले पदार्थ, चॉकलेट, चहा-कॉफी, तिखट पदार्थ आणि आंबट फळांमुळे काही व्यक्तींमध्ये आम्लपित्त वाढू शकते. त्यामुळे त्रास देणारे पदार्थ ओळखून त्यांचे सेवन मर्यादित ठेवावे.
अन्न घाईघाईत खाणे आणि प्रत्येक घास व्यवस्थित न चावणे यामुळे पोट फुगणे आणि अस्वस्थता वाढू शकते. त्यामुळे सावकाश जेवावे आणि एकाच वेळी पोटभर खाणे टाळावे.
रात्री झोपण्यापूर्वी किमान तीन तास आधी जेवण करावे. थोडे-थोडे अन्न खावे, जेवल्यानंतर लगेच झोपू नये आणि रात्री त्रास होत असल्यास पलंगाच्या डोक्याकडील बाजूची उंची वाढवावी.
पोटाभोवती अतिरिक्त चरबी असल्यास पोटातील दाब वाढू शकतो. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवावे, धूम्रपान आणि मद्यपान टाळावे. धाप लागणे, छातीत अस्वस्थता किंवा रक्तक्षयाची लक्षणे जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.