भिजवलेले मूग खाणे फायदेशीर की मुगाची डाळ? आरोग्यासाठी कोणता पर्याय आहे बेस्ट?

Aarti Badade
मूग आणि मुगाची डाळ दोन्ही आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत, पण त्यांचे पोषणमूल्य आणि शरीराला होणारे फायदे वेगवेगळे आहेत. मग नेमके काय खावे?
रात्रभर पाण्यात भिजवलेले मूग खाल्ल्याने शरीराला प्रथिने, फायबर आणि विविध पोषक घटक मिळतात. यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहण्यास मदत होते.
मुगाला मोड आणल्यामुळे त्यातील काही पोषक घटकांची उपलब्धता वाढते. मोड आलेल्या मुगामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्सही मिळतात, जे शरीरासाठी उपयुक्त आहेत.
भिजवलेले किंवा मोड आलेले मूग प्रथिने आणि फायबरचा चांगला स्रोत आहेत. त्यामुळे भूक नियंत्रणात ठेवण्यास आणि वजन कमी करण्याच्या प्रवासात मदत होऊ शकते.
मुगाची डाळ पचायला तुलनेने हलकी असते. पचनाचा त्रास असलेल्या व्यक्तींना कमी तेल आणि मसाल्यांमध्ये तयार केलेले मुगाचे वरण किंवा खिचडी खाणे सोयीचे ठरू शकते.
मुगाची डाळ शिजवून खाल्ल्याने शरीराला प्रथिने आणि फायबर मिळतात. पोट बिघडले असेल किंवा आजारपणानंतर अशक्तपणा जाणवत असेल, तर हलकी मुगाची खिचडी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.
सकाळच्या नाश्त्यासाठी मोड आलेले मूग किंवा मूग चाट खाऊ शकता. तर रात्रीच्या हलक्या जेवणासाठी मुगाची डाळ, वरण किंवा खिचडी निवडू शकता.
वजन नियंत्रण आणि फायबरसाठी मोड आलेले मूग फायदेशीर, तर सहज पचनासाठी शिजवलेली मुगाची डाळ उत्तम पर्याय आहे. त्यामुळे शरीराची गरज आणि पचनशक्ती लक्षात घेऊन दोन्ही पदार्थ आहारात समाविष्ट करा.