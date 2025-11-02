लेट नाईट स्नॅकिंगचे शरीरावर कोणते परिणाम होतात?

Anushka Tapshalkar

झोपेचं नैसर्गिक चक्र बिघडतो

झोपण्यापूर्वी जेवल्यास शरीराची ऊर्जा अन्न पचवण्यासाठी वापरली जाते, ज्यामुळे शरीराची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी प्रक्रियेत अडथळा येतो आणि गाढ झोप येत नाही.

Disturbs Sleep Cycle

|

sakal

पचन प्रक्रिया झोपेतही चालू राहते

पोट, यकृत, आतडे आणि स्वादुपिंड हे अवयव रात्री उशिरा खाल्ल्यास सतत कार्यरत राहतात — त्यामुळे शरीराला विश्रांती मिळत नाही.

Digestion

| sakal

शरीराची दुरुस्ती प्रक्रिया मंदावते

गाढ झोपेत ऊतींची दुरुस्ती, हार्मोन्सची निर्मिती आणि ऊर्जा पुनर्भरण होते, परंतु उशिरा जेवल्यामुळे ही प्रक्रिया अडथळल्यात येते.

Body Repair Process While Sleeping

| sakal

झोपेची गुणवत्ता घटते

उशिरा जेवल्यानंतर गॅस, अॅसिडिटी, आणि पोटात जडपणा जाणवतो. त्यामुळे झोपेत अस्वस्थता आणि वारंवार जाग येऊ शकते.

Lowers Sleep Quality

|

sakal

स्वप्नं आणि मानसिक विश्रांतीवर परिणाम

पचन चालू असल्याने मेंदू गाढ विश्रांती घेऊ शकत नाही. यामुळे स्वप्नांची गुणवत्ता आणि मानसिक शांतता दोन्हीवर परिणाम होतो.

mental health | sakal

४–५ तासांचा नियम फायदेशीर

झोपण्यापूर्वी किमान ४–५ तास आधी अन्न घेतल्यास शरीराला पचनासाठी वेळ मिळतो आणि झोपेच्या वेळी "रिपेअर मोड" सुरू होतो.

Eat 4-5 hrs before sleep

|

sakal

वजन नियंत्रण आणि उर्जा वाढते

संध्याकाळी लवकर जेवल्याने रक्तातील साखरेचे प्रमाण संतुलित राहते, चरबी कमी होते आणि सकाळी ताजेतवाने वाटते.ते.

Maintain Weight 

|

sakal

चिया सीड्स खाण्याचा धोका देखील आहे! या लोकांनी आवर्जून टाळा

Chia Seeds Not for Everyone

|

sakal

आणखी वाचा