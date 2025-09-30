'बायको तू सेम बर्फीमधली प्रियांका दिसतेस...' खळखळून हसवणारे जोक्स एका क्लिकवर

Apurva Kulkarni

केक दुकानदार- काय पाहिजे बोला..

नवरा- माझ्या बायकोच्या कुत्र्यासाठी एक केक हवा होता?

केक दुकानदार- इथेच खाताय की, पार्सल हवाय?

नवरा - माझ्या छातीत दुखतय, लवकर अँब्युलंस फोन करुन बोलाव

बायको- हो बोलावते... तुमच्या मोबाईलचा पासवर्ड सांगा

नवरा- जाऊदेत, आता थोडसं बरं वाटतय

बायको- मी कशी दिसतेय?

नवरा- एकदम प्रियंका चोप्रासारखी दिसतेय.

बायको -आय्या... डॉनमधली की, क्रिशमधली

नवरा- बर्फी मधली

नवरा- कुठे गेली होतीस?

बायको - रक्तदान करायला

नवरा- हेच तुझं काय बरोबर नाही. माझं प्यायचं आणि बाहेर जाऊन विकायचं.

बंड्या - ती समोरच्या बंगल्यात नवीन मुलगी आलीय ना... ती 'आम आदमी पार्टी'ची मेंबर आहे वाटतं?

संत्या - तुला कसं माहीत?

बंड्या - मी तिला सकाळी हात दाखवला तर तिने मला झाडू दाखवला

सर- हत्ती पाण्यात पडला तर त्याचं काय होईल?

गण्या - सर, हत्ती ओला होईल ना...

शाळेत इग्रजीचा तास सुरु असतो. सर गण्याला विचारतात...

सर- गण्या 'it' कधी वापरलं जातं?

गण्या - मास्तर घर बांधताना

