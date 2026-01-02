हिवाळ्यात 'या' 8 प्रकारच्या रायत्यांचा घ्या आस्वाद

Puja Bonkile

Lauki Raita with Jeera Tadka

भोपळ्याचा रायता जीभेचे चोचले पुरवण्यास मदत करतो.

Roasted Beetroot Raita

बीट आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. हिवाळ्यात बीट रायता खाल्यास रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

Palak Raita with Raita

पालाक रायता नक्की ट्राय करु पाहा. जेवणाची चव होईल दुप्पट

Sweet Potato Raita

रताळे खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही रताळ्याचा रायता बनवून खाऊ शकता.

Gajar Raita with Mustard Seeds

हिवाळ्यात गाजर मुबलक प्रमाणात मिळतात. तुम्ही सहज गाजराचा चवदार रायता तयार करु शकता.

Pumpkin Raita with Hing

हिवाळ्यात निरोगी राहायचे असेल तर एकदा भोपळ्याचा रायका नक्की ट्राय करा.

Walnut and Papper Raita

हिवाळ्यात जेवणाची चव वाढवण्यासाठी अक्रोडचा रायता बनवू शकता.

