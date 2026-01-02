हिवाळ्यात 'या' 8 प्रकारच्या रायत्यांचा घ्या आस्वाद

Puja Bonkile
भोपळ्याचा रायता जीभेचे चोचले पुरवण्यास मदत करतो.
बीट आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. हिवाळ्यात बीट रायता खाल्यास रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.
पालाक रायता नक्की ट्राय करु पाहा. जेवणाची चव होईल दुप्पट
रताळे खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही रताळ्याचा रायता बनवून खाऊ शकता.
हिवाळ्यात गाजर मुबलक प्रमाणात मिळतात. तुम्ही सहज गाजराचा चवदार रायता तयार करु शकता.
हिवाळ्यात निरोगी राहायचे असेल तर एकदा भोपळ्याचा रायका नक्की ट्राय करा.
हिवाळ्यात जेवणाची चव वाढवण्यासाठी अक्रोडचा रायता बनवू शकता.
