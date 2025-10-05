पेशवेकालीन इतिहासाचा साक्षीदार असणारे वाई शहर का आहे पर्यटकांची पहिली पसंती?

Aarti Badade

वाई: मंदिरांचे शहर

सातारा जिल्ह्यातील वाई हे एक सुंदर शहर आहे. कृष्णा नदीच्या काठावर वसलेल्या या शहराला 'दक्षिण काशी' असेही म्हणतात.

पेशवेकालीन इतिहास

पेशवे काळात हे शहर खूप महत्त्वाचे होते. इथे १०० हून अधिक मंदिरे आहेत. त्यामुळेच हे शहर धार्मिक पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे.

निसर्गाचे वरदान

येथील निसर्गसौंदर्य पर्यटकांना खूप आकर्षित करते. खास करून पावसाळ्यात येथील हिरवळ डोळ्यांचे पारणे फेडते.

प्रमुख आकर्षणे

वाईला गेल्यावर तुम्ही ढोल्या गणपती मंदिर, नाना फडणवीस वाडा आणि मेणवली घाटाची नक्की भेट द्या.

ट्रेकिंग आणि कॅम्पिंग

जर तुम्हाला ट्रेकिंग आवडत असेल, तर तुम्ही जवळच्या किंडरगड किल्ला किंवा पांडवगड किल्ल्यावर जाऊ शकता.

कसे पोहोचाल?

मुंबई किंवा पुण्याहून तुम्ही गाडीने सहजपणे वाईला पोहोचू शकता. राज्य परिवहन मंडळाच्या बस सेवांचाही चांगला पर्याय उपलब्ध आहे.

एक परिपूर्ण ट्रिप

वाई हे निसर्ग, इतिहास आणि धार्मिक स्थळांचा संगम असलेले ठिकाण आहे, जे वीकेंडच्या सुट्टीसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

