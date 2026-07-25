घरच्या घरी ३० दिवसांत उगवणाऱ्या पालेभाज्या!

Pranali Kodre

Leafy Green Vegetables

घरातल्या बाल्कनीत किंवा बागेत किंवा टेरेसवर सहज काही पालेभाज्यांची लागवड करता येऊ शकते.

Vegetables You Can Harvest in Home

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Sakal

मेथी (Fenugreek)

मेथीच्या बिया पेरल्यानंतर ३-४ दिवसाच मोड येतात आणि २० ते २५ दिवसात भाजी काढण्यासाठी तयार होते.

Vegetables You Can Harvest in Home

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Sakal

पालक (Spinach)

अत्यंत वेगाने वाढणारी भाजी म्हणजे पालक. पालकाचे बियाणे लावल्यानंतर २०-२५ दिवसातच पहिली कापणी करता येते.

Vegetables You Can Harvest in Home

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Sakal

लाल माठ (Red Amaranth)

लाल माठ उष्ण हवामानात चांगला वाढतो. बियाणांची पेरणी केल्यानंतर २५ ते ३० दिवसात भाजी तयार होते.

Vegetables You Can Harvest in Home

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Sakal

शेपू (Dill Leaves)

शेपूला फार देखभाल लागत नाही. कुंडीतील दमट मातीत १५ ते २० दिवसात पाने येतात आणि ३० दिवसात भाजी काढण्यासाठी तयार होते.

Vegetables You Can Harvest in Home

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Sakal

कांद्याची पात (Green Onion / Scallions)

घरात उरलेले किंवा मोड आलेले कांदे मातीत लावल्यास अवघ्या १०-१५ दिवसात कांद्याची पात तयार होते.

Vegetables You Can Harvest in Home

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Sakal

कोथिंबीर (Coriander)

धने हलके फोडून मातीत पेरल्यावर १५-२० दिवसात बारीक कोथिंबीर उगवते आणि ३० दिवसात वापरण्यासाठी तयारही होते.

Vegetables You Can Harvest in Home

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Sakal

चाकवत (White Goosefoot)

चाकवत बियाणांच्या पेरणीनंतर २५ ते ३० दिवसात काढणीस योग्य होते आणि पावसाळ्यात चांगली वाढते.

Vegetables You Can Harvest in Home

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Sakal

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Vastu benefits of lucky bamboo plant

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Sakal

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