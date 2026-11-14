शहराच्या धावपळीपासून दूर जायचंय? भारतातील ही ७ शांत गावं ठरतील बेस्ट डेस्टिनेशन

Anushka Tapshalkar
अरुणाचल प्रदेशातील या गावाची लोकसंख्या अवघी २८९ आहे. समुद्रसपाटीपासून ४,७८० फूट उंचीवर वसलेल्या या गावातील मेंगा गुहा आणि भगवान शंकराचं मंदिर प्रसिद्ध आहे.
Ha, Arunachal Pradesh
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लडाखमधील स्कुरू गावात अवघी २३० लोकवस्ती आणि ५२ घरं आहेत. समुद्रसपाटीपासून १० हजार फुटांवर असलेल्या या गावात पोहोचण्यासाठी चार दिवसांचा ट्रेक करावा लागतो.
Skuru, Nubra Valley, Ladakh
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लडाखमधील कांजी गावाची लोकसंख्या ३२५ आहे. समुद्रसपाटीपासून १२,६०० फूट उंचीवर कांजी नदीच्या काठावर वसलेलं हे गाव ट्रेकिंग आणि निसर्गसौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
Kanji, Leh, Ladakh
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हिमाचल प्रदेशातील किब्बर गावाची लोकसंख्या ३६६ आहे. १४,२०० फूट उंचीवरील या गावातील पारंपरिक घरं आणि जवळचा प्रसिद्ध 'की' मठ आकर्षण आहेत.
Kibbar, Spiti, Himachal Pradesh
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हिमाचल प्रदेशातील लोसर गावाची लोकसंख्या ३२८ आहे. स्पिती खोऱ्याचं प्रवेशद्वार असलेलं हे गाव चंद्रा नदीच्या काठावर वसलेलं असून, शेती आणि निसर्गरम्य परिसरासाठी प्रसिद्ध आहे.
Losar, Spiti, Himachal Pradesh
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उत्तराखंडमधील सांक्रि गावात २७० लोकसंख्या आणि ७७ घरं आहेत. हर की दून आणि केदारकंठा ट्रेकसाठी हे गाव प्रसिद्ध आहे.
Sankri, Uttarkashi, Uttarakhand
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अंदमानमधील ईस्ट आयलंडची लोकसंख्या अवघी १६ असून, शांतता आणि सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांसाठी हे बेट प्रसिद्ध आहे.
East Island, Andaman-Nicobar
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Maharashtra's Unique Village
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