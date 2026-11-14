तटबंदीच्या आत वसलंय महाराष्ट्रातील हे संपूर्ण गाव!

Vinod Dengale
महाराष्ट्रात आजही अशी अनेक गावं आहेत ज्या गावाभोवती गावकूस किंवा तटबंदी आढळून येते. यामुळे संपूर्ण गाव त्या गावकूसच्या आत वसलेले दिसते.
Maharashtra's Unique Village
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असेच एक गांव अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात वसलं आहे त्याच नाव आहे पळशी.
Maharashtra's Unique Village
eSakal
17 व्या शतकातील प्राचीन शिल्पकलेचा उत्तम नमुना असलेले विठ्ठल-रखुमाईचे सुंदर मंदिर या गावात आहे.
Maharashtra's Unique Village
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गावात असणाऱ्या या सुंदर विठ्ठलाच्या मंदिरामुळे गावाला प्रति पंढरपूर किंवा मिनी पंढरपूर म्हणून देखील ओळखले जाते.
Maharashtra's Unique Village
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या गावात तब्बल 250 वर्ष जुना पळशीकरांचा वाडा असून त्यातील लाकडावर केलेले अप्रतिम नक्षीकाम पाहण्यासारखे आहे.
Maharashtra's Unique Village
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या गावाच्या गावकूसावरून मुळा नदी वाहते.
Maharashtra's Unique Village
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