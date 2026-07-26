डावी की उजवी कुशी? झोपण्याची कोणती बाजू आरोग्यासाठी उत्तम?

Aarti Badade
वय, आरोग्य, गर्भावस्था, पचनाचा त्रास, पाठदुखी किंवा हृदयाच्या समस्यांनुसार झोपण्याची योग्य स्थिती ठरते.
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वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, डाव्या कुशीवर झोपल्याने पचन सुधारण्यास, अॅसिडिटी कमी होण्यास आणि शरीराला अधिक आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.
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Sakal
डाव्या कुशीवर झोपल्यामुळे अन्न पचनसंस्थेत सहज पुढे सरकण्यास मदत होते आणि आतड्यांची हालचाल अधिक सुरळीत राहू शकते.
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डाव्या बाजूला झोपल्याने पोटातील आम्ल अन्ननलिकेत परत जाण्याची शक्यता कमी होऊ शकते, त्यामुळे अॅसिडिटीचा त्रास कमी होण्यास मदत मिळते.
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विशेषतः गर्भधारणेच्या शेवटच्या टप्प्यात डाव्या बाजूला झोपल्याने गर्भाशय आणि बाळाकडे रक्तपुरवठा अधिक चांगला होण्यास मदत होते.
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काही व्यक्तींमध्ये डाव्या कुशीवर झोपल्याने हृदयावरील ताण कमी होऊन रक्ताभिसरण सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते.
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ज्या स्थितीत तुम्हाला शांत, सलग आणि गुणवत्तापूर्ण झोप मिळते, तीच तुमच्यासाठी योग्य आहे. एखादा विशिष्ट आजार असल्यास झोपण्याची योग्य पद्धत ठरवण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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Basmati vs Indrayani Better Health
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