रात्रीच्या उरलेल्या चपातीपासून बनवा मुलांसाठी ५ मिनिटांत ट्रेंडी 'टाकोस'

Varsha Balhe
रात्रीच्या उरलेल्या चपात्यांपासून तुम्ही फक्त ५ मिनिटांत चविष्ट आणि ट्रेंडी ‘रोटी टाकोस’ सहज बनवू शकता.
ही रेसिपी खूप खास आहे कारण यामध्ये उरलेली चपाती वाया जात नाही आणि मुलांना आवडणारा मजेदार स्नॅक तयार होतो.
ही रेसिपी बनवण्यासाठी उरलेल्या चपात्या, उकडलेले बटाटे किंवा चणे, कांदा, टोमॅटो, सिमला मिरची, चीज आणि विविध मसाले लागतात.
सर्वप्रथम उकडलेले बटाटे किंवा चणे मॅश करून त्यात कांदा, टोमॅटो, सिमला मिरची आणि मसाले घालून चांगले मिक्स करून घ्या.
यानंतर एक चपाती घ्या आणि तिच्या अर्ध्या भागावर टोमॅटो सॉस आणि दुसऱ्या अर्ध्या भागावर मेयोनेज व्यवस्थित लावा.
आता चपातीवर तयार केलेले स्टफिंग एका बाजूला पसरवा आणि त्यावर भरपूर किसलेले चीज घालून स्वाद वाढवा.
त्यानंतर चपाती अर्धचंद्राकृती स्वरूपात फोल्ड करा आणि तव्यावर बटर किंवा तेल टाकून दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत होईपर्यंत शेकून घ्या.
शेवटी गरमागरम रोटी टाकोस टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा आणि हा झटपट, चटपटीत आणि चीझी स्नॅक आनंदाने खा.
