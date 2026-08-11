Lemon leaf kadha : लिंबाच्या पानांचा काढा पिण्याचे संभाव्य फायदे

Sandeep Shirguppe
लिंबाच्या पानांचा काढा हा पारंपरिक घरगुती उपाय म्हणून काही ठिकाणी घेतला जातो.
Lemon leaf kadha
esakal
लिंबाच्या पानांमध्ये असलेली काही नैसर्गिक संयुगे पचनक्रियेला मदत करू शकतात.
Lemon leaf kadha
esakal
पानांमध्ये फ्लेव्होनॉइड्स आणि इतर वनस्पतीजन्य संयुगे आढळतात, ज्यांचा अँटिऑक्सिडंट प्रभाव असू शकतो.
Lemon leaf kadha
esakal
गरम काढा घेतल्याने घसा आणि नाकातील त्रासात तात्पुरता आराम मिळू शकतो.
Lemon leaf kadha
esakal
कोमट काढा पाणी घेण्याचे प्रमाण वाढवण्यास मदत करू शकतो.
Lemon leaf kadha
esakal
५–७ स्वच्छ, कोवळी लिंबाची पाने घेऊन ती पाण्यात चांगली धुवा.
Lemon leaf kadha
esakal
साधारण १–२ कप पाण्यात पाने ५–१० मिनिटे उकळून काढा गाळून कोमट असताना घेता येतो.
Lemon leaf kadha
esakal
गर्भवती महिला, लहान मुले किंवा नियमित औषधे घेणाऱ्यांनी असा काढा घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Lemon leaf kadha
esakal