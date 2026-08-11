Lemon leaf kadha : लिंबाच्या पानांचा काढा पिण्याचे संभाव्य फायदे

Sandeep Shirguppe

लिंबाच्या पानांचा काढा

लिंबाच्या पानांचा काढा हा पारंपरिक घरगुती उपाय म्हणून काही ठिकाणी घेतला जातो.

Lemon leaf kadha

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esakal

पचनास मदत

लिंबाच्या पानांमध्ये असलेली काही नैसर्गिक संयुगे पचनक्रियेला मदत करू शकतात.

Lemon leaf kadha

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esakal

अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म

पानांमध्ये फ्लेव्होनॉइड्स आणि इतर वनस्पतीजन्य संयुगे आढळतात, ज्यांचा अँटिऑक्सिडंट प्रभाव असू शकतो.

Lemon leaf kadha

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esakal

सर्दी-खोकल्यात आराम

गरम काढा घेतल्याने घसा आणि नाकातील त्रासात तात्पुरता आराम मिळू शकतो.

Lemon leaf kadha

|

esakal

शरीराला द्रवपदार्थ मिळतो

कोमट काढा पाणी घेण्याचे प्रमाण वाढवण्यास मदत करू शकतो.

Lemon leaf kadha

|

esakal

पाने चांगली धुवा

५–७ स्वच्छ, कोवळी लिंबाची पाने घेऊन ती पाण्यात चांगली धुवा.

Lemon leaf kadha

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esakal

काढा उकळून घ्या

साधारण १–२ कप पाण्यात पाने ५–१० मिनिटे उकळून काढा गाळून कोमट असताना घेता येतो.

Lemon leaf kadha

|

esakal

महत्त्वाचे

गर्भवती महिला, लहान मुले किंवा नियमित औषधे घेणाऱ्यांनी असा काढा घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Lemon leaf kadha

|

esakal

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