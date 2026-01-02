एक लिंबू, अनेक फायदे! सरबतापुरताच नाही; जाणून घ्या 9 उपयोग

Aarti Badade

लिंबाचा असा करा स्मार्ट वापर!

लिंबू आपल्या स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. पण त्याचा वापर फक्त चवीपुरता मर्यादित न ठेवता, दैनंदिन जीवनात अनेक समस्यांवर तो रामबाण उपाय ठरू शकतो.

स्वयंपाकातील 'मॅजिक' टिप्स

भात शिजवताना त्यात लिंबाच्या रसाचे काही थेंब टाकल्यास भात पांढराशुभ्र आणि मोकळा होतो. सफरचंद किंवा इतर फळांचे तुकडे काळे पडू नयेत म्हणून त्यांना थोडा लिंबू रस लावून ठेवा.

चवीचे संतुलन साधा

जर चुकून भाजी किंवा आमटीत मीठ किंवा तिखट जास्त झाले असेल, तर घाबरू नका! त्यात थोडे लिंबू पिळा, यामुळे चवीचा समतोल राखला जातो.

लिंबाच्या सालीचा वापर

लिंबाचा रस काढून झाल्यावर साल फेकून देऊ नका. ही साल किसून मिठाई, केक किंवा सॅलड ड्रेसिंगमध्ये घातल्यास पदार्थाला एक वेगळीच आणि छान चव येते.

आरोग्य आणि पचन

कोमट पाण्यात लिंबू रस घालून प्यायल्यास शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात.जेवणानंतर कोमट पाण्यात लिंबू घेतल्यास पचन सुधारते आणि गॅसचा त्रास कमी होतो.

झटपट क्लिनिंग हॅक्स

एका वाटीत पाण्यात लिंबू रस घालून ते पाणी मायक्रोवेव्हमध्ये उकळवा. वाफेमुळे आतील चिकटपणा सहज निघून जातो.लिंबू दीर्घकाळ ताजे राहण्यासाठी ते फ्रीजमध्ये ठेवा.

सौंदर्य खुलवण्यासाठी लिंबू

जर तुमची त्वचा कोरडी किंवा खरबरीत झाली असेल, तर लिंबाची साल आणि साखर एकत्र करून त्वचेवर चोळा (Scrub). यामुळे मृत त्वचा निघून जाते आणि त्वचा मऊ होते.

छोटी गोष्ट, मोठे फायदे!

एक छोटासा लिंबू तुमचे आरोग्य, सौंदर्य आणि स्वयंपाकघर या तिन्हींसाठी फायदेशीर आहे. या टिप्स आजच वापरून पहा!

