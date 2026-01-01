रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवायची? हिवाळ्यात खा ‘या’ भाज्या

Aarti Badade
थंडीच्या दिवसात रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याची भीती असते. पण 'नॉन-स्टार्च' भाज्यांच्या मदतीने साखरेवर सहज नियंत्रण मिळवू शकता.
पालक आणि मेथीमध्ये मॅग्नेशियम मुबलक असते. मॅग्नेशियम शरीरातील पेशींना इन्सुलिनचा योग्य वापर करण्यास मदत करते. रोज खाल्ल्यास टाईप-२ डायबिटीजचा धोका १४ टक्क्यांनी कमी होतो.
पुदिन्यामध्ये शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे स्वादुपिंडाच्या पेशींचे रक्षण करतात आणि इन्सुलिनचे उत्पादन सुधारतात. ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी होऊन साखर संतुलित राहते.
दुधी भोपळ्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त आणि कॅलरीज कमी असतात. दुधी भोपळा उपवास करतानाची आणि जेवणानंतरची साखर कमी करण्यास अत्यंत प्रभावी आहे.
लाल भोपळ्यात 'ट्रायगोनेलिन' नावाचा घटक असतो, जो नैसर्गिकरित्या रक्तातील साखर कमी करतो. हे इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारते आणि शरीराला आवश्यक फायबर पुरवते.
या दोन्ही भाज्यांना 'मधुमेहविरोधी शक्तीगृह' मानले जाते. कारल्यामधील घटक इन्सुलिनसारखेच कार्य करतात, तर ब्रोकोलीतील फायटोकेमिकल्स रक्तातील ग्लुकोजला रक्तप्रवाहात हळूहळू सोडण्यास मदत करतात.
या भाज्यांचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' कमी असतो. त्या हळूहळू पचतात, ज्यामुळे जेवणानंतर साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही.
हिवाळ्यात या भाज्यांचा सूप, भाजी किंवा सॅलडच्या रूपात समावेश करा. लक्षात ठेवा, योग्य आहार हाच डायबिटीजवरील सर्वोत्तम उपचार आहे.
