Lemon आणि Lime एकसारखे नाहीत... या दोन्हींमधील फरक माहितेय का?

Mansi Khambe

लिंबू

आपल्याला बाजारात अनेकदा मोठी, पिवळी, रसरशीत लिंबे आढळतात. तर इतर वेळी लहान, हिरवी लिंबे दिसतात. खरं तर ही दोन्ही फळे वेगळी आहेत.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

अनेक प्रकार

लाईम आणि लिंबांचे अनेक प्रकार आहेत. लाईम आणि लिंबे बाजारात वेगवेगळ्या आकारात आणि गुणवत्तेत उपलब्ध असतात.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

फरक

आपण अनेकदा लाईम आणि लिंबू यांना एकच समजण्याची चूक करतो. पण या दोघांमध्ये फरक आहे. जाणून घ्या लाईमचे विविध प्रकार, ते कुठून येतात आणि बाजारात ते कोणत्या स्वरूपात उपलब्ध आहेत?

Lemon & Lime Difference

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ESakal

लाईम म्हणजे काय?

लाईम हिरवे, टणक आणि चवीला बरेच आंबट असतात. लाईमच्या 'रुटेसी' (Rutaceae) या कुळात झाडे आणि झुडपांच्या अनेक प्रजाती आणि संकरित जातींचा समावेश होतो.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

पर्शियन लाईम

दुकानांमध्ये आढळणाऱ्या सर्वात सामान्य फळांपैकी एक म्हणजे पर्शियन लाईम, जे एक टणक, फिकट हिरवे फळ असून सामान्य लिंबापेक्षा थोडे लहान असते.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

लाईमचा वापर

तसेच 'की लाईम', ज्याला 'मेक्सिकन लाईम' असेही म्हणतात, आणि 'काफिर लाईम' हे देखील लोकप्रिय आहेत. त्यांचा रस पेये, विविध खाद्यपदार्थ आणि मिठाईंना चव देण्यासाठी वापरला जातो.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

लिंबू म्हणजे काय?

लिंबू अंडाकृती आकाराचे असतात आणि त्यांच्या सालीवर तेलाच्या ग्रंथी दिसतात. लिंबू साधारणपणे लिंबापेक्षा मोठे पण गोड संत्र्यांपेक्षा लहान असतात.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

प्रजाती

लिंबाच्या अनेक प्रजाती लहान झाडांवर किंवा झुडपांवर वाढतात. त्यांची चव सामान्यतः आंबट किंवा तुरट असते. लिंबाची साल लिंबापेक्षा जास्त पिवळी असते.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

लिंबाचा उपयोग

लिंबाचा उपयोग अनेकदा मांस, मासे किंवा भाज्यांची चव वाढवण्यासाठी केला जातो. त्याचा उपयोग लिंबू सरबत बनवण्यासाठी किंवा पेस्ट्री आणि मिठाईंना चव देण्यासाठी देखील केला जातो.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

हवामान

लिंबू थंड त आढळतात. लिंबू आणि लाइम या दोन्हींमध्ये सायट्रिक ॲसिड असते. लिंबू आणि लाइम दोन्ही व्हिटॅमिन सी ने समृद्ध आहेत.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

वापर

तसेच, त्यांचा वापर सहजपणे एकमेकांच्या जागी केला जातो. अनेक लोक, त्यांच्यातील फरक माहीत नसल्यामुळे, त्यांना एकमेक समजून गोंधळ करतात.

Lemon & Lime Difference

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ESakal

गॅस सिलेंडरच्या तळाशी गोल कडी का असते?

Gas Cylinder Bottom Ring

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ESakal

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