गॅस सिलेंडरच्या तळाशी गोल कडी का असते?

Mansi Khambe
जवळजवळ प्रत्येकाने घरी स्वयंपाकाचा गॅस सिलेंडर पाहिला असेल. पण तुम्ही कधी हे लक्षात घेतले आहे का की गॅस सिलेंडरच्या तळाशी एक गोल लोखंडी कडी असते?
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal
बहुतेक लोक सिलेंडरचा हा एक सामान्य भाग आहे असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण ही गोल कडी विनाकारण बसवलेली नसते. सिलेंडरची देखभाल आणि संरक्षण करण्यात ती महत्त्वाची भूमिका बजावते.
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal
गॅस सिलेंडरच्या तळाशी असलेली गोल कडीमुळे सिलेंडर जमिनीवर स्थिर उभा राहू शकतो. जर सिलेंडरचा तळ मजबूत आधाराशिवाय थेट जमिनीच्या संपर्कात असेल, तर स्थिरता राखणे कठीण होईल.
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal
ही गोल कडी सिलेंडरचे वजन पेलण्यास आणि त्याला जागेवर ठेवण्यास मदत करते. म्हणूनच सिलेंडर नेहमी सरळ उभा वापरण्याची शिफारस केली जाते.
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal
स्वयंपाकघरात सिलेंडर जमिनीवर ठेवला जातो. जर सिलेंडरचा तळ सतत जमिनीच्या थेट संपर्कात असेल, तर धातूच्या भागांना गंज लागण्याचा धोका वाढू शकतो.
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal
तळाची रिंग सिलेंडरचा मुख्य भाग जमिनीपासून किंचित वर ठेवण्यास मदत करते. यामुळे सिलेंडरचा तळ संपूर्ण पृष्ठभागावर थेट टेकण्यापासून रोखला जातो, ज्यामुळे ओलाव्याशी संपर्क काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होते.
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal
कधीकधी, चुकीच्या हाताळणीमुळे किंवा सिलेंडर खाली पडल्यामुळे खालची रिंग थोडी वाकलेली दिसू शकते. अशा परिस्थितीत स्वतः दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी गॅस वितरकाशी संपर्क साधावा.
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal
सिलेंडरमधील एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) दाबाखाली असतो, त्यामुळे सिलेंडर सुरक्षित स्थितीत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal
गॅस सिलेंडरच्या तळाशी असलेली गोल रिंग केवळ लोखंडाचा एक गोल तुकडा म्हणून दुर्लक्ष करू नका. जर ही रिंग किंवा सिलेंडरचा कोणताही भाग खराब झालेला दिसला, तर गॅस एजन्सीकडून मदत घेणे सुरक्षित आहे.
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal
Round and Square columns used in construction
ESakal