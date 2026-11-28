Varsha Balhe
बिबट्या हा जंगलातील अतिशय चपळ आणि हुशार प्राणी आहे. शिकार शोधण्यासाठी तो आपली नजर, ऐकण्याची क्षमता आणि वास घेण्याची शक्ती वापरतो. त्यामुळे त्याला शिकारीचा वास किती दूरवरून येत असेल, असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
Leopard Smell Distance
esakal
बिबट्याची वास घेण्याची क्षमता माणसापेक्षा खूप चांगली असते. तो हवेतील वेगवेगळे वास ओळखू शकतो. त्यामुळे आसपास शिकार आहे का, याचा अंदाज घेण्यास त्याला मदत होते.
Leopard Smell Distance
esakal
बिबट्याला शिकारीचा किंवा माणसाचा वास साधारण २०० ते ५०० मीटर अंतरावरून येऊ शकतो, असा काही ठिकाणी दावा केला जातो. वाऱ्याची दिशा योग्य असल्यास हा वास आणखी दूरवर पोहोचू शकतो.
Leopard Smell Distance
esakal
बिबट्याला वास किती दूरवरून येईल, हे वाऱ्याच्या दिशेवरही अवलंबून असतं. वारा शिकारीच्या दिशेने वाहत असेल, तर वास बिबट्यापर्यंत लवकर पोहोचू शकतो. मात्र, वारा विरुद्ध दिशेने असेल तर वास पोहोचण्याचं अंतर कमी होऊ शकतं.
Leopard Smell Distance
esakal
बिबट्याच्या तोंडाच्या वरच्या भागात जेकब्सन्स ऑर्गन नावाचा विशेष अवयव असतो. हा अवयव त्याला हवेतील गंध ओळखण्यास मदत करतो. त्यामुळे आसपासच्या प्राण्यांची माहिती मिळवणं त्याला सोपं जातं.
Leopard Smell Distance
esakal
वातावरणातील आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि परिसर यांचाही वास किती दूरपर्यंत पोहोचेल यावर परिणाम होतो. दाट जंगल, मोकळी जागा आणि हवामानानुसार वास पसरण्याचं अंतर बदलू शकतं.
Leopard Smell Distance
esakal
शिकार करताना बिबट्या फक्त वास घेण्याच्या क्षमतेचा वापर करत नाही. त्याची नजर आणि ऐकण्याची क्षमताही खूप तीक्ष्ण असते. त्यामुळे शिकारीची चाहूल लागताच तो तिच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतो आणि योग्य संधी मिळताच हल्ला करतो.
Leopard Smell Distance
esakal
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