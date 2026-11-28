Varsha Balhe
चहा म्हटलं की अनेकांच्या दिवसाची सुरुवात होते. सकाळी असो किंवा संध्याकाळी, चहा पिण्याची अनेकांना सवय असते.
Taj Hotel Mumbai Tea Price
esakal
चहामध्येही अनेक प्रकार आहेत. साधा चहा, मसाला चहा, आल्याचा चहा, ग्रीन टी असे वेगवेगळे प्रकार लोक आवडीने पितात.
Taj Hotel Mumbai Tea Price
esakal
रस्त्याच्या कडेला मिळणारा चहा असो किंवा घरात बनवलेला चहा, अनेकांना चहा प्यायला आवडतो. खर तर एका कप चहासाठी १० ते २० रुपये मोजावे लागतात.
Taj Hotel Mumbai Tea Price
esakal
सामान्य हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या चहापेक्षा फाईव्ह स्टार हॉटेलमधील चहाची किंमत जास्त असते. त्यामुळे मुंबईतील प्रसिद्ध ताज हॉटेलमध्ये एका कप चहाची किंमत किती असेल, असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
Taj Hotel Mumbai Tea Price
esakal
मुंबईतील ताज महाल पॅलेस हॉटेलच्या सी लाउंजमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे चहा मिळतात. यामध्ये ताज हाऊस ब्लेंड, मुंबई मसाला चहा, रॉयल जाफरानी आणि रॉयल काहवा अशा प्रकारांचा समावेश आहे.
Taj Hotel Mumbai Tea Price
esakal
ताज हॉटेलच्या सी लाउंजमधील मेनूनुसार, एका कप स्पेशालिटी चहाची किंमत साधारण ६५० ते ८५० रुपये आहे. यावर सरकारी कर वेगळे आकारले जातात. तर हॉटेलमधील इतर ठिकाणी नियमित चहाची किंमत साधारण ४५० ते ५०० रुपये आहे.
Taj Hotel Mumbai Tea Price
esakal
ताज हॉटेलमध्ये चहासोबत खाण्यासाठीही वेगवेगळे पदार्थ मिळतात. सी लाउंजमध्ये आफ्टरनून टी बुफेची सुविधाही आहे. यासाठी स्टँडर्ड बुफेचे दर ३,२०० ते ३,७०० रुपये, महाराजा बुफेचे ४,५०० रुपये आणि शॅम्पेन बुफेचे ७,००० रुपये प्रति व्यक्ती आहेत. यावर कर वेगळे आहेत.
Taj Hotel Mumbai Tea Price
esakal
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Taj Hotel Pani Puri Price
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