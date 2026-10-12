बिबट्या आणि चित्ता यांच्यात कोण जास्त ताकदवान असतो?

Varsha Balhe
बिबट्या आणि चित्ता हे दोघेही शिकारी प्राणी आहेत. दोघांमध्ये काही साम्य असलं तरी त्यांच्या शरीराची ठेवण आणि शिकार करण्याची पद्धत वेगळी आहे. मग या दोघांपैकी कोण जास्त ताकदवान आहे?
LEOPARD VS CHEETAH
esakal
बिबट्याचं शरीर मजबूत आणि स्नायूंचं असतं. चित्ता मात्र सडपातळ आणि लांब पायांचा असतो. त्याचं शरीर मुख्यतः वेगाने धावण्यासाठी तयार झालेलं आहे.
LEOPARD VS CHEETAH
esakal
बिबट्या साधारणपणे चित्त्यापेक्षा जड असतो. त्याचं शरीर अधिक भरभक्कम असल्यामुळे त्याला शिकार पकडताना आणि ओढताना ताकदीचा फायदा मिळतो.
LEOPARD VS CHEETAH
esakal
शारीरिक ताकदीचा विचार केला तर बिबट्या चित्त्यापेक्षा वरचढ ठरतो. त्याचे पाय, पंजे आणि जबडा मजबूत असतात. त्यामुळे थेट संघर्षात बिबट्याला ताकदीचा फायदा मिळू शकतो.
LEOPARD VS CHEETAH
esakal
ताकदीत बिबट्या पुढे असला, तरी वेगाच्या बाबतीत चित्त्याला तोड नाही. चित्ता हा जगातील सर्वात वेगवान जमिनीवरील प्राणी मानला जातो. तो कमी अंतरात अतिशय वेगाने धावू शकतो.
LEOPARD VS CHEETAH
esakal
बिबट्या झाडावर सहज चढू शकतो. शिकार पकडल्यानंतर इतर प्राण्यांपासून वाचवण्यासाठी तो ती झाडावरही नेऊ शकतो. चित्त्याला मात्र बिबट्यासारखं झाडावर चढता येत नाही.
LEOPARD VS CHEETAH
esakal
चित्ता वेगाचा वापर करून शिकार पकडतो. बिबट्या मात्र दबा धरून शिकार करण्यासोबतच आपल्या ताकदीचा वापर करतो. त्यामुळे दोघांची शिकार करण्याची पद्धत वेगळी आहे.
LEOPARD VS CHEETAH
esakal
शारीरिक ताकद आणि झुंजीचा विचार केला तर बिबट्या चित्त्यापेक्षा जास्त ताकदवान आहे. मात्र वेगाच्या बाबतीत चित्ता बिबट्यापेक्षा खूप पुढे आहे. म्हणजेच ताकदीत बिबट्या, तर वेगात चित्ता अशी साधी तुलना करता येते.
LEOPARD VS CHEETAH
esakal
TIGER VS LEOPARD
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