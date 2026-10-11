बिबट्या आणि वाघ यांच्यात कोण जास्त ताकदवान असतो?

Varsha Balhe
वाघ आणि बिबट्या दोघेही ताकदवान शिकारी प्राणी आहेत. पण आकार, वजन आणि शारीरिक ताकदीचा विचार केला, तर वाघ बिबट्यापेक्षा खूपच वरचढ ठरतो. मग या दोघांमध्ये आणखी काय फरक आहे, ते जाणून घेऊया.
TIGER VS LEOPARD
esakal
वाघ हा बिबट्यापेक्षा आकाराने मोठा आणि वजनाने जड असतो. त्यामुळे दोघांमध्ये थेट संघर्ष झाल्यास वाघाला त्याच्या मोठ्या शरीराचा फायदा मिळतो.
TIGER VS LEOPARD
esakal
वाघाचे शरीर मजबूत असते. त्याचे पाय आणि जबडा शक्तिशाली असतात. बिबट्याही ताकदवान असतो, पण एकूण शारीरिक ताकदीच्या बाबतीत वाघ पुढे असतो.
TIGER VS LEOPARD
esakal
वाघाचा जबडा मोठा आणि शक्तिशाली असतो. शिकार पकडताना त्याला याचा फायदा होतो. बिबट्याचा जबडाही मजबूत असतो, पण वाघाच्या तुलनेत त्याची शारीरिक ताकद कमी असते.
TIGER VS LEOPARD
esakal
ताकदीच्या बाबतीत वाघ पुढे असला, तरी बिबट्या चपळाईसाठी ओळखला जातो. तो झटपट दिशा बदलू शकतो आणि झाडावर सहज चढू शकतो. त्यामुळे बिबट्याला स्वतःचा बचाव करण्यात मदत होते.
TIGER VS LEOPARD
esakal
वाघ मोठ्या आकाराच्या प्राण्यांची शिकार करू शकतो. बिबट्याची शिकार मात्र तुलनेने लहान प्राण्यांपासून मध्यम आकाराच्या प्राण्यांपर्यंत असते. दोघेही त्यांच्या क्षमतेनुसार शिकार करतात.
TIGER VS LEOPARD
esakal
वाघ आणि बिबट्या यांच्यात थेट संघर्ष झाला, तर वाघाच्या आकाराचा आणि ताकदीचा फायदा होण्याची शक्यता जास्त असते. मात्र प्रत्येक संघर्षाचा निकाल सारखाच असेल, असं सांगता येत नाही.
TIGER VS LEOPARD
esakal
एकूण शारीरिक ताकद, वजन आणि आकार पाहता वाघ हा बिबट्यापेक्षा अधिक ताकदवान आहे. बिबट्या चपळाई आणि झाडावर चढण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जातो, तर वाघ आपल्या प्रचंड ताकदीमुळे वरचढ ठरतो.
TIGER VS LEOPARD
esakal
LEOPARD VS CHEETAH
esakal