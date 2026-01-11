गुरूच्या अनुकूलतेमुळे 2026 मध्ये तूळ राशीला उत्तम आरोग्याचं वरदान!

Anushka Tapshalkar
हे वर्ष तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी आरोग्याच्या दृष्टीने एकूणच सौख्यकारक ठरणार आहे.
संपूर्ण वर्षभर मानसिकता सकारात्मक राहील, ताणतणाव कमी जाणवेल.
विविध क्षेत्रांत यश मिळाल्यामुळे आत्मविश्वास, उमेद आणि उत्साह वाढलेला राहील.
मन आशावादी राहील, निर्णयक्षमता आणि मानसिक स्थैर्य सुधारेल.
वर्षभर गुरू ग्रह अनुकूल असल्यामुळे आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
०१ जानेवारी ते ०१ मार्च २०२६
२६ मार्च ते १८ एप्रिल २०२६
१५ मे ते ०१ ऑगस्ट २०२६
०२ सप्टेंबर ते ०४ नोव्हेंबर २०२६
२२ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२६
