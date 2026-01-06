आरोग्याच्या बाबतीत कन्या राशीसाठी कसं असेल २०२६ वर्ष?

Anushka Tapshalkar
ज्ञानाची तीव्र जिज्ञासा, कुशाग्र बुद्धिमत्ता आणि तर्कशुद्ध विचारसरणीमुळे कन्या राशीच्या व्यक्तींना २०२६ मध्ये झपाट्याने प्रगती साधण्याच्या संधी मिळतील.
कल्पकता, शोधक वृत्ती आणि नवीन संशोधनाकडे असलेला कल विज्ञान, संशोधन व बौद्धिक क्षेत्रात विशेष यश मिळवून देऊ शकतो.
हजरजबाबीपणा, प्रभावी संवादकौशल्य आणि दूरदर्शीपणा यामुळे निर्णयक्षमतेत वाढ होईल.
२०२६ मधील पहिले दहा महिने आरोग्यदृष्ट्या चांगले राहतील. मात्र नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये विशेष काळजी आवश्यक आहे.
दि. १६/०१/२०२६ ते दि. ०५/०२/२०२६
दि. ०२/०३/२०२६ ते दि. २४/०३/२०२६
दि. १२/०५/२०२६ ते दि. ०२/०८/२०२६
दि. १९/०९/२०२६ ते दि. ०४/११/२०२६
दि. ०२/१२/२०२६ ते दि. २२/१२/२०२६
दि. ०१/०१/२०२६ ते दि. १५/०१/२०२६
दि. ०३/०४/२०२६ ते दि. ११/०५/२०२६
दि. ०३/०८/२०२६ ते दि. १८/०९/२०२६
मानसिक तणाव टाळा, नियमित दिनचर्या पाळा आणि प्रतिकूल काळात आरोग्य तपासणी व विश्रांतीला प्राधान्य द्या.
