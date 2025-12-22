सकाळ डिजिटल टीम
तुम्ही वापरत असतलेला गुलाल कसा तयार होतो जाणून घ्या माहीती?
गुलाल तयार करण्यासाठी प्रामुख्याने टॅल्कम पावडर (Talcum Powder) किंवा अरारोट पावडर (Arrowroot) तसेच मका पिठाचा (Corn Starch) वापर आधार म्हणून केला जातो. यामुळे गुलाल मऊ आणि हलका होतो.
पांढऱ्या रंगाच्या बेस पावडरमध्ये विविध रंग मिसळले जातात. नैसर्गिक गुलालासाठी भाज्यांचा अर्क (उदा. बीट, हळद) वापरतात, तर व्यावसायिक स्तरावर 'सिंथेटिक डाय' किंवा 'फूड ग्रेड कलर्स' वापरले जातात.
गुलालाला विशिष्ट ओळख मिळवून देण्यासाठी त्यात सुगंधी द्रव्ये (Perfumes) किंवा नैसर्गिक अर्क (उदा. गुलाब, चंदन किंवा वाळा) मिसळले जातात.
पावडर, रंग आणि पाणी यांचे मिश्रण करून एक घट्ट लगदा तयार केला जातो. यामुळे रंग पावडरच्या कणांना व्यवस्थित चिकटतो.
तयार झालेला ओला लगदा मोठ्या ट्रेमध्ये पसरवून उन्हात किंवा हॉट एअर ओव्हनमध्ये पूर्णपणे सुकवला जातो.
सुकलेला लगदा कडक होतो, त्यामुळे तो पुन्हा यंत्राच्या साहाय्याने अतिशय बारीक दळला जातो. यामुळे आपल्याला हवी तशी मऊ पावडर मिळते.
सध्या रासायनिक गुलालाला पर्याय म्हणून पळसाची फुले, वाळलेली झेंडूची फुले किंवा कडुनिंबाची पाने वाळवून त्यांची पावडर करून त्यात नैसर्गिक सुगंध मिसळून हर्बल गुलाल तयार केला जातो.
तयार झालेला गुलाल हवेचा संपर्क टाळण्यासाठी प्लॅस्टिक पिशव्या किंवा बॉक्समध्ये पॅक केला जातो, जेणेकरून त्याचा सुगंध आणि रंग दीर्घकाळ टिकून राहील.
