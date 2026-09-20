लिंबाला टाचण्या का मारतात?

Aarti Badade

लिंबाला टाचण्या का मारतात?

लिंबाला टाचण्या किंवा सुया मारण्याची प्रथा प्रामुख्याने जादूटोणा, करणी आणि अंधश्रद्धेशी जोडली जाते.

Lemon Totka pins superstition

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Sakal

जादूटोण्याशी जोडलेली समजूत!

काही लोकांच्या समजुतीनुसार एखाद्या व्यक्तीला त्रास व्हावा किंवा तिचे नुकसान व्हावे यासाठी लिंबाला त्या व्यक्तीचे प्रतीक मानून त्यात टाचण्या खुपसल्या जातात.

Lemon Totka pins superstition

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Sakal

नजरदोष दूर करण्यासाठीही वापर?

काही ठिकाणी लिंबाचा वापर नजरदोष किंवा नकारात्मकता दूर करण्यासाठी केला जातो आणि त्यावर टाचण्या मारून ते रस्त्यावर टाकले जाते.

Lemon Totka pins superstition

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Sakal

दृष्ट काढण्याचीही प्रथा!

काही लोक आजारी व्यक्ती किंवा लहान मुलाची दृष्ट काढताना लिंबाचा वापर करून त्यात टाचण्या मारतात आणि ते निर्जन ठिकाणी टाकतात.

Lemon Totka pins superstition

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Sakal

लिंबामुळे खरंच वाईट शक्ती दूर होतात?

लिंबू किंवा टाचण्यांमुळे कोणाचेही बरे-वाईट होते, याला वैज्ञानिक आधार नाही.

Lemon Totka pins superstition

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Sakal

भीती पसरवण्यापासून सावध राहा!

अशा अंधश्रद्धांमुळे अनेकदा लोकांच्या मनात भीती निर्माण होऊ शकते आणि त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.

Lemon Totka pins superstition

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Sakal

अंधश्रद्धेपेक्षा विज्ञानावर विश्वास ठेवा!

लिंबाला टाचण्या मारण्यामागील समजुतींना वैज्ञानिक पुरावा नसल्याने अशा प्रकारच्या गोष्टींकडे विवेकबुद्धीने पाहणे महत्त्वाचे आहे.

Lemon Totka pins superstition

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Sakal

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