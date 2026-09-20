लिंबाला टाचण्या का मारतात?

Aarti Badade
लिंबाला टाचण्या किंवा सुया मारण्याची प्रथा प्रामुख्याने जादूटोणा, करणी आणि अंधश्रद्धेशी जोडली जाते.
Lemon Totka pins superstition
Sakal
काही लोकांच्या समजुतीनुसार एखाद्या व्यक्तीला त्रास व्हावा किंवा तिचे नुकसान व्हावे यासाठी लिंबाला त्या व्यक्तीचे प्रतीक मानून त्यात टाचण्या खुपसल्या जातात.
Lemon Totka pins superstition
Sakal
काही ठिकाणी लिंबाचा वापर नजरदोष किंवा नकारात्मकता दूर करण्यासाठी केला जातो आणि त्यावर टाचण्या मारून ते रस्त्यावर टाकले जाते.
Lemon Totka pins superstition
Sakal
काही लोक आजारी व्यक्ती किंवा लहान मुलाची दृष्ट काढताना लिंबाचा वापर करून त्यात टाचण्या मारतात आणि ते निर्जन ठिकाणी टाकतात.
Lemon Totka pins superstition
Sakal
लिंबू किंवा टाचण्यांमुळे कोणाचेही बरे-वाईट होते, याला वैज्ञानिक आधार नाही.
Lemon Totka pins superstition
Sakal
अशा अंधश्रद्धांमुळे अनेकदा लोकांच्या मनात भीती निर्माण होऊ शकते आणि त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.
Lemon Totka pins superstition
Sakal
लिंबाला टाचण्या मारण्यामागील समजुतींना वैज्ञानिक पुरावा नसल्याने अशा प्रकारच्या गोष्टींकडे विवेकबुद्धीने पाहणे महत्त्वाचे आहे.
Lemon Totka pins superstition
Sakal
Baba Venga
ESakal