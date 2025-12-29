बँक अकाउंटमध्ये दुसरा मोबाईल नंबर कसा लिंक कराल?

Vinod Dengale
आजच्या डिजिटल युगात व्यवहार वेगाने होत आहेत. त्यामुळे सक्रिय मोबाईल नंबर बँक खात्याशी जोडलेला असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
बँकिंग व्यवहार, OTP, अलर्ट आणि सुरक्षा सूचना यासाठी मोबाईल नंबर बँक खात्याशी लिंक असणे फार गरजेचे आहे.
मोबाइल नंबर ऑनलाइनरीत्या तुम्ही अपडेट करू शकता.
तुमच्या बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या आणि इंटरनेट बँकिंग अकाउंटमध्ये लॉग इन करा
लॉग इन केल्यानंतर ‘My Profile’ किंवा ‘Contact Details Update’ या पर्यायावर क्लिक करा.
प्रोफाइल सेक्शनमध्ये ‘Update Mobile Number’ पर्याय निवडा.
तुमचा नवीन मोबाईल नंबर एंटर करा आणि OTP किंवा कन्फर्मेशनद्वारे नंबरची खात्री करा.
