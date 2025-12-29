पेट्रोलला एक्सपायरी डेट असते का?

Vinod Dengale
आपल्या रोजच्या जीवनात आपण पेट्रोलचा वापर करत असतो.
How Long Fuel Really Lasts in Your Vehicle
Sakal
पण आपण कधी या गोष्टीचा विचार केलाय का की पेट्रोल ला एक्सपायरी डेट असते का नाही.
petrol expiry
Sakal
तुमच्या मनात कधी हा विचार आलाय का की, वर्षभर जर पेट्रोल तुमच्या गाडीत राहिले तर काय होईल? ते एक्सपायर होईल का?
Can Petrol Go Bad
Sakal
तर याच उत्तर आहे 'हो'... तुमच्या गाडीतले पेट्रोल एक्सपायर होईल.
Petrol Expiry
Sakal
एक्सपायर झाल्यानंतर जर तुम्ही ते पेट्रोल वापरले तर तुमच्या गाडीचे इंजिन खराब होऊ शकते.
Engine damage
Sakal
कोणत्याही बंदिस्त कंटेनर मध्ये १ वर्षापर्यंत पेट्रोल चांगले राहू शकते. जर पेट्रोल योग्यरित्या पॅक केलेलं नसेल तर ६ महिन्यांतच ते खराब होते.
pack petrol
Sakal
खुल्या हवेत असणारे पेट्रोल ३ ते ६ महिन्यांत खराब होते.
Fuel Expiry
Sakal
गाडीच्या टाकीमध्ये असणारे पेट्रोल १ ते ३ महिन्यांत एक्सपायर होते.
Bike Fuel Expiry
Sakal
