सिंह आणि तरस यांच्यात शिकार करताना कोण वरचढ ठरतो?

Varsha Balhe
सिंह हा आकाराने आणि वजनाने तरसापेक्षा मोठा असतो. त्याची ताकद आणि पंजांचा जोर यामुळे एकट्या तरसाला त्याच्याशी सामना करणे कठीण जाते.
LION VS HYENA WHO IS STRONGER IN A HUNT?
esakal
तरस हा सिंहापेक्षा आकाराने लहान असला, तरी त्याचे जबडे अतिशय मजबूत असतात. तो आपल्या जबड्यांच्या मदतीने हाडेदेखील फोडू शकतो.
LION VS HYENA WHO IS STRONGER IN A HUNT?
esakal
सिंह आणि सिंहीण प्रामुख्याने स्वतः शिकार करतात. तरसही स्वतः शिकार करतात आणि अनेकदा कळपाने मिळून भक्ष्याचा पाठलाग करतात.
LION VS HYENA WHO IS STRONGER IN A HUNT?
esakal
सिंहाने केलेल्या शिकारीवर तरस अनेकदा ताव मारण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, सिंह जवळ असेल तर तरसांना त्याच्याशी सामना करणे कठीण जाते.
LION VS HYENA WHO IS STRONGER IN A HUNT?
esakal
एकट्या तरसापेक्षा तरसांचा मोठा कळप अधिक ताकदवान ठरू शकतो. कळपाने हल्ला केल्यास ते एकट्या सिंहीणीलाही शिकार सोडण्यास भाग पाडू शकतात.
LION VS HYENA WHO IS STRONGER IN A HUNT?
esakal
विशेषत नर सिंहाची उपस्थिती तरसांसाठी मोठे आव्हान असते. त्यामुळे सिंह जवळ असल्यास तरस अनेकदा माघार घेतात.
LION VS HYENA WHO IS STRONGER IN A HUNT?
esakal
तरसांची शिकार करण्याची पद्धत आणि यशाचे प्रमाण काही परिस्थितींमध्ये सिंहांपेक्षा जास्त असू शकते. ते कळपाने शिकार करत असल्यामुळे त्यांना फायदा होतो.
LION VS HYENA WHO IS STRONGER IN A HUNT?
esakal
एकटा सिंह आणि एकटा तरस यांच्यात सामना झाल्यास सिंहाचे पारडे जड असते. मात्र, तरसांचा मोठा कळप आणि एकटी सिंहीण असा सामना असेल, तर परिस्थिती बदलू शकते.
LION VS HYENA WHO IS STRONGER IN A HUNT?
esakal
WHEN DO TIGERS GET ANGRY?
esakal