लिओनेल मेस्सी फुटबॉलचा महानायक कसा बनला?

सकाळ डिजिटल टीम
२४ जून १९८७ रोजी अर्जेंटिनामध्ये जन्मलेल्या लिओनेल मेस्सीने वयाच्या अवघ्या ५ व्या वर्षी फुटबॉल खेळायला सुरुवात केली.
Lionel Messi Retires From International Football
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वयाच्या ८ व्या वर्षी क्लब फुटबॉल खेळत असताना मेस्सीला 'ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएन्सी' नावाचा आजार झाला, ज्याचा खर्च परवडणे कुटुंबाला कठीण होते.
Lionel Messi Retires From International Football
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वयाच्या १३ व्या वर्षी 'एफसी बार्सिलोना' क्लबने उपचाराचा खर्च उचलत मेस्सीला संघात स्थान दिले आणि त्याने १४ सामन्यांत २१ गोल केले.
Lionel Messi Retires From International Football
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वयाच्या १६ व्या वर्षी बार्सिलोनाच्या अधिकृत संघातून खेळताना मेस्सी ला लिगा (La Liga) मधील सर्वात तरुण गोल करणारा खेळाडू ठरला.
Lionel Messi Retires From International Football
sakal
२००९ ते २०१२ या काळात मेस्सीने सलग ४ वेळा 'फिफा प्लेयर ऑफ द इयर' (Ballon d'Or) पुरस्कार जिंकून इतिहास रचला.
Lionel Messi Retires From International Football
sakal
२०१२ मध्ये मेस्सीने एकाच हंगामात ७३ गोल डागून फुटबॉल विश्वातील ३९ वर्षांचा जुना आणि ऐतिहासिक विक्रम मोडीत काढला.
Lionel Messi Retires From International Football
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२०१४ विश्वचषक फायनलमधील पराभवानंतर आणि २०१६ मध्ये सलग आंतरराष्ट्रीय अपयशानंतर त्याने निवृत्ती घेतली, पण २ महिन्यातच पुन्हा मैदानात उतरला.
Lionel Messi Retires From International Football
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विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक २,३१४ मिनिटे खेळणारा आणि टीनेज, २० आणि ३० या तिन्ही वयोगटांत गोल करणारा मेस्सी हा जगातील एकमेव खेळाडू आहे.
Lionel Messi Retires From International Football
sakal
२०२२ च्या कतार विश्वचषकात ८ गोल करत मेस्सीने अर्जेंटिनाला ३६ वर्षांनंतर विश्वविजेते बनवले आणि दोनदा 'गोल्डन बॉल' जिंकणारा पहिला खेळाडू ठरला.
Lionel Messi Retires From International Football
sakal
मेस्सीने आपल्या कारकिर्दीत विक्रमी ८ वेळा 'बॅलन डी'ऑर' पुरस्कार पटकावून स्वतःला फुटबॉलच्या इतिहासातील महान खेळाडू म्हणून सिद्ध केले.
Lionel Messi Retires From International Football
sakal
अर्जेंटिनाच्या जर्सीत २० वर्षे आणि १८५ हून अधिक सामने खेळल्यानंतर मेस्सीने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली; पण तो 'इंटर मियामी' (Inter Miami) कडून क्लब फुटबॉल खेळणे सुरूच ठेवणार आहे.
Lionel Messi Retires From International Football
sakal
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