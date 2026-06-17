लिओनेल मेस्सीची विक्रमी हॅटट्रिक अन् ८ पराक्रम; रोनाल्डो आसपासही नाही

Varsha Balhe
लिओनेल मेस्सीच्या नावावर आता फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील १६ गोल झाले आहेत; यासह त्याने स्पर्धेच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करण्याच्या बाबतीत मिरोस्लाव क्लोसशी बरोबरी केली आहे
Messi Creates World Cup History
esakal
लिओनेल मेस्सीने आपल्या कारकिर्दीतील पहिली वर्ल्ड कप हॅट्ट्रिक नोंदवली. ३८ वर्षे ३५७ दिवस वय असताना हॅट्ट्रिक साधून मेस्सीने ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा (३३ वर्षे १३० दिवस) विक्रम मोडला आणि वर्ल्ड कप मध्ये हॅट्ट्रिक करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला; तसेच स्पर्धेच्या एका सामन्यात २ किंवा त्यापेक्षा जास्त गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू होण्याचा विक्रमही त्याने प्रस्थापित केला.
Messi Creates World Cup History
esakal
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोनंतर ५ फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये गोल करणारा मेस्सी हा दुसरा पुरुष खेळाडू ठरला आहे.
Messi Creates World Cup History
esakal
फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत मेस्सीचे एकूण २४ गोल-योगदान (१६ गोल, ८ असिस्ट) झाले असून, त्याने पेले (२१) यांना मागे टाकत सर्वाधिक योगदानाचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.
Messi Creates World Cup History
esakal
मेस्सीने सलग ५ विश्वचषक सामन्यांमध्ये गोल केले आहेत; जस्ट फॉन्टेन (फ्रान्स) आणि जैरझिनो (ब्राझील) यांच्या नावावर असलेल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील विक्रमाशी बरोबरी करण्यापासून तो केवळ एका सामन्याने दूर आहे. सलग ५ वर्ल्ड कप सामन्यांमध्ये गोल करणारा तो पहिला अर्जेंटिनाचा खेळाडू ठरला आहे.
Messi Creates World Cup History
esakal
मेस्सीने पेनल्टी क्षेत्राबाहेरून आपल्या कारकिर्दीतील पाचवा फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतला गोल केला; गेल्या ६० वर्षांत अशा प्रकारे सर्वाधिक गोल करण्याच्या बाबतीत त्याने ब्राझीलच्या रिव्हेलिनोशी बरोबरी केली आहे.
Messi Creates World Cup History
esakal
६ वेगवेगळ्या वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा मेस्सी पहिला खेळाडू ठरला आहे (बुधवारी रात्री रोनाल्डोही या यादीत सामील होण्याची अपेक्षा आहे); २० वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी त्याने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पदार्पणात पहिला गोल केला होता आणि तेव्हा तो गोल करणारा युवा अर्जेंटियन खेळाडू ठरला होता.
Messi Creates World Cup History
esakal
मेस्सीने आपला २०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला; हा टप्पा गाठणारा तो पहिला दक्षिण अमेरिकन पुरुष खेळाडू आणि एकूण तिसरा खेळाडू ठरला आहे.
Messi Creates World Cup History
esakal
esakal