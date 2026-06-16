तिखट खाल्ल्यावर चेहऱ्यावर घाम का येतो? डॉक्टरांनी सांगितलं यामागचं खरं कारण!

Varsha Balhe
तिखट खाताच कपाळ, नाक आणि चेहऱ्यावर घाम येतो? हे फक्त तुमच्यासोबतच होत नाही, यामागे एक वैज्ञानिक कारण आहे.
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यालाच 'गस्टेटरी स्वेटिंग' म्हणतात तिखट किंवा गरम पदार्थ खाल्ल्यानंतर चेहरा, डोके आणि मानेवर घाम येण्याची ही सामान्य प्रक्रिया आहे.
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मिरचीतील 'कॅप्साइसिन' असतो मुख्य कारण हा घटक मेंदूला शरीराचे तापमान वाढल्याचा संदेश देतो.
शरीर लगेच स्वतःला थंड करण्याचा प्रयत्न करते त्यामुळे पसीना ग्रंथी सक्रिय होतात आणि घाम यायला सुरुवात होते.
नाक आणि कपाळावरच जास्त घाम का येतो? चेहऱ्यावरील नस आणि पसीना ग्रंथी सर्वात आधी प्रतिक्रिया देतात, त्यामुळे घाम सर्वप्रथम याच भागांवर दिसतो.
सर्वांनाच सारखा घाम येत नाही काही लोकांमध्ये ही प्रतिक्रिया आनुवंशिक असू शकते, त्यामुळे त्यांना इतरांपेक्षा जास्त घाम येतो.
कधी हे आजाराचं लक्षणही असू शकतं डायबिटीजमुळे नसांचे नुकसान, पार्किन्सन, फ्रे सिंड्रोम किंवा हायपरहायड्रोसिसमुळेही अशी समस्या होऊ शकते.
घाम खूप जास्त येत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या मात्र बहुतांश लोकांसाठी तिखट खाल्ल्यानंतर येणारा घाम ही शरीराची नैसर्गिक आणि सामान्य प्रतिक्रिया मानली जाते.
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Effects Of Incense Smoke On Lungs
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