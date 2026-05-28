IPL मध्ये सलग दोन वर्षी फायनलमध्ये पोहचणारे कर्णधार

Pranali Kodre
रजत पाटिदारच्या नेतृत्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे.
बंगळुरूने आयपीएल २०२५ स्पर्धाही रजत पाटिदारच्या नेतृत्वात खेळताना जिंकली होती.
त्यामुळे रजत पाटिदार हा आयपीएलमध्ये सलग दोन वर्षी अंतिम सामन्यात संघाला पोहचवणारा कर्णधार ५ वा कर्णधार ठरला आहे.
Rajat Patidar
यापूर्वी सर्वात आधी एमएस धोनीने हा विक्रम केलेला, त्याच्या नेतृत्वात २०१० आणि २०११ मध्ये चेन्नईने अंतिम सामना गाठत विजेतेपदही मिळवले होते.
MS Dhoni
त्यानंतर रोहित शर्माच्या नेतृत्वात २०१९ आणि २०२० मध्ये मुंबई इंडियन्सने अंतिम सामना गाठून विजेतेपद जिंकले.
Rohit Sharma
हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात गुजरात टायटन्सने २०२२ मध्ये आयपीएल विजेतेपद जिंकल्यानंतर २०२३ मध्येही अंतिम सामना गाठला होता, पण त्यावर्षी ते उपविजेते ठरले.
Hardik Pandya
श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात २०२४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएलचा अंतिम सामना जिंकला होता, त्यानंतर २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सही अंतिम सामन्यात धडक मारली, पण ते उपविजेते ठरले.
Shreyas Iyer
