IPL मधील सर्व १० फ्रँचायझींचे सर्वात युवा खेळाडू कोण?

Pranali Kodre

आयपीएलमध्ये प्रत्येक संघाचे युवा खेळाडू

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्पर्धेत अनेक युवा खेळाडू खेळतात. पण प्रत्येक संघाकडून खेळलेला सर्वात कमी वयाचा खेळाडू कोण, हे आपण जाणून घेऊ.

Vaibhav Sooryavanshi

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्ससाठी सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी ठरला आहे. त्याने १४ वर्षे २३ दिवस वय असताना या संघाकडून पदार्पण केले होते.

Vaibhav Sooryavanshi

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू

प्रयास रे बर्मन हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून आयपीएल खेळलेला सर्वात युवा खेळाडू. त्याने १६ वर्षे १५७ दिवस वय असताना बंगळुरूसाठी पहिला सामना खेळला होता.

Prayas Ray Barman

पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्ससाठी मुजीब उर रेहमान सर्वात युवा खेळाडू ठरला होता, त्याने १७ वर्षे ११ दिवस वय असताना पंजाब किंग्ससाठी पहिला सामना खेळला होता.

Mujeeb Ur Rahman

दिल्ली कॅपिटल्स

प्रदीप सांगवान हा दिल्ली कॅपिटल्ससाठी खेळलेला सर्वात युवा खेळाडू आहे, त्याने १७ वर्षे १७९ दिवस वय असताना पदार्पण केले होते.

Pradeep Sangwan

चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयुष म्हात्रे हा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. त्याने १७ वर्षे २७८ दिवस वय असताना चेन्नई सुपर किंग्ससाठी पहिला सामना खेळला.

Ayush Mhatre

मुंबई इंडियन्स

मुंबई इंडियन्ससाठी क्वेना मफाका सर्वात युवा खेळाडू ठरला. त्याने १७ वर्षे २५४ दिवस वय असताना मुंबई इंडियन्ससाठी पहिला सामना खेळला.

Kwena Maphaka

कोलकाता नाईट रायडर्स

कोलताना नाईट रायडर्ससाठी मनदीप सिंग सर्वात युवा खेळाडू होता. त्याने १८ वर्षे ९४ दिवस वय असताना कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी पहिला सामना खेळला.

Mandeep Singh

गुजरात टायटन्स

नूर अहमद गुजरात टायटन्सचा सर्वात युवा खेळाडू होता, त्याने या संघासाठी १८ वर्षे १०३ दिवस वय असताना पदार्पण केले होते.

Noor Ahmad

सनरायझर्स हैदराबाद

सनरायझर्स हैदराबादसाठी सर्वात युवा खेळाडू राशिद खान होता. त्याने १८ वर्षे १९७ दिवस वय असताना सनरायझर्स हैदराबादसाठी पहिला सामना खेळला होता.

Rashid Khan

लखनौ सुपर जायंट्स

अर्शिन कुलकर्णी हा लखनौ सुपर जायंट्सचा सर्वात युवा खेळाडू असून त्याने १९ वर्षे ७५ दिवस वय असताना लखनौ सुपर जायंट्ससाठी पहिला सामना खेळला होता.

Arshin Kulkarni

