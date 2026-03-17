IPL ची १८ पर्व अन् फक्त ५ भारतीयांनी जिंकलाय MVP पुरस्कार

इंडियन प्रीमियर लीगला (IPL) भारतीय क्रिकेटचा चेहरामोहरा बदलणारी स्पर्धा म्हणून पाहिलं जाते. या स्पर्धेनं आत्तापर्यंत अनेक भारतीय खेळाडूंना व्यासपीठ मिळवून दिलंय.
मात्र गेल्या १८ सिजनमधील 'मोस्ट व्हॅल्यूएबल प्लेअर' (MVP) पुरस्काराचा एक आकडा असा आहे, जो खरोखर विचार करायला लावणारा आहे.
'MVP'चा पुरस्कार, जो पूर्ण सिजनमधील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी दिला जातो, तो केवळ ५ भारतीयांनी जिंकलाय.
'MVP' पुरस्काराचे गुण मिळवण्यासाठी फलंदाजीसोबतच गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणातही सातत्य लागते. कारण हा पुरस्काराच्या पाँइंट्ससाठी धावा, विकेट्स, फिल्डिंग आणि डॉट बॉल्स असं सर्वच मोजलं जातं.
सचिन तेंडुलकर (२०१०), विराट कोहली (२०१६), सूर्यकुमार यादव (२०२५), शुभमन गिल (२०२३) आणि हर्षल पटेल (२०२१), या ५ भारतीयांनी हा पुरस्कार जिंकलाय.
विशेष म्हणजे एमएस धोनी, रोहित शर्मा अगदी जसप्रीत बुमराहनेही हा पुरस्कार जिंकलेला नाही.
आतापर्यंत सुनील नरेनने सर्वाधिक तीन वेळा (२०१२, २०१८, २०२४) हा पुरस्कार जिंकलाय, तर आंद्रे रसेलने (२०१५ आणि २०१९) असे दोनदा MVP पुरस्कार जिंकला आहे.
