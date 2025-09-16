लिव्हर डिटॉक्ससाठी डॉक्टरांचा सल्ला, 'हे' 5 पदार्थ खा अन् यकृत निरोगी ठेवा

पुजा बोनकिले
भारतातील आघाडीचे गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. शिवकुमार सरीन यांनी लल्लन टॉपला दिलेल्या मुलाखतीत यकृत निरोगी राहण्यासाठी कोणत्या पदार्थांचा आहारात समावेश करावा हे जाणून घेऊया.
सफरचंदमधील पोषक घटक यकृताला निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
रोज तुम्ही बाजरी खाल्यास यकृताचे आरोग्य निरोगी राहू शकते.
रोजच्या आहारात हरभऱ्याचा समावेश केल्यास यकृत निरोगी राहते.
रंगीत भाज्यांचा आहारात समावेश केल्यास यकृत निरोगी राहू शकते.
vegetables
यकृताचे आरोग्य निरोगी ठेवायचे असेल तर कॉफीचे सेवन करावे.
Coffee
Gokarna Creeper Blooms Galore
Sakal