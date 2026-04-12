लिव्हर निकामी होण्यापूर्वी पायांमध्ये दिसतात 'हे' बदल!

Aarti Badade
लिव्हर हा शरीरातील एक महत्त्वाचा अवयव असून तो विषारी पदार्थ बाहेर टाकणे, पचन आणि हार्मोन बॅलन्समध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
Liver disease symptoms in legs
Sakal
लिव्हर नीट काम करत नसेल तर शरीरात 'फ्लुइड रिटेंशन' होऊ लागते, ज्यामुळे पाय, घोटा आणि पंजावर स्पष्ट सूज दिसून येते.
लिव्हरच्या आजारामुळे पित्ताचा प्रवाह विस्कळीत होतो आणि शरीरात 'बैल सॉल्ट्स' जमा होतात, ज्यामुळे पायांच्या त्वचेला वारंवार खाज सुटते.
लिव्हर डॅमेज झाल्यामुळे शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर पडत नाहीत, परिणामी पायात जडपणा, वेदना किंवा पाय सुन्न होण्याचे प्रकार घडतात.
लिव्हर सिरोसिसच्या गंभीर स्थितीत हार्मोनल असंतुलन होते, ज्यामुळे पायातील निळ्या नसा फुगलेल्या किंवा कोळ्याच्या जाळ्यासारख्या (Spider Veins) दिसू शकतात.
लिव्हरशी संबंधित आजारामुळे पायाचे स्नायू अचानक आखडतात, ज्यामुळे चालताना कमजोरी आणि सतत थकवा जाणवतो.
रक्ताभिसरण विस्कळीत झाल्यामुळे पायाचा रंग निळा किंवा जांभळा दिसू शकतो, तसेच नर्व्हस सिस्टमवर परिणाम झाल्याने पायात सतत मुंग्या येतात.
