लोणावळ्याच्या 'त्या' भयंकर बंगल्याचं खरं रहस्य काय?

संतोष कानडे
निसर्गसौंदर्यामुळे लोणावळ्याकडे पर्यटकांचा ओढा असतो. अनेकजण इथे घर खरेदी करतात.
लोणावळ्याजवळील आयेशा व्हिला हा जुना बंगला त्याच्या गूढ कथांमुळे चर्चेत असतो.
या बंगल्याबाबत आयेशा नावाच्या तरुणीची आणि तिच्या कुटुंबाची कहाणी सांगितली जाते.
काही कथांनुसार, या बंगल्यात कुटुंबावर हल्ला झाल्याचा दावा केला जातो.
मात्र, या कथांना पुष्टी देणारे ठोस ऐतिहासिक किंवा पोलिसी पुरावे उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही.
या बंगल्यात उभी असलेली सोनेरी रंगाची जुनी रोल्स रॉइस कार हे त्याचे प्रमुख आकर्षण आहे.
ही कार रोल्स रॉइस सिल्व्हर शॅडो या प्रकारातील असल्याचे सांगितले जाते.
या गाडीचे उत्पादन १९६५ ते १९८० या काळात झाले होते.
ही कार २००४ मधील ‘लकीर’ या हिंदी चित्रपटात वापरल्याचे वृत्त आहे.
हा बंगला एका श्रीमंत पारशी कुटुंबाच्या मालकीचा होता, अशीही एक प्रचलित कथा आहे.
कुटुंबातील पुढील पिढी परदेशात स्थायिक झाल्यामुळे बंगला दुर्लक्षित राहिला, असे सांगितले जाते.
बंगल्यात भुतांचा वावर असल्याच्या अनेक चर्चा आहेत; मात्र त्याला सिद्ध करणारा विश्वसनीय पुरावा नाही.
Hypnic Jerk Explained
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