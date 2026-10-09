झोपेत असताना पडल्यासारखं का वाटतं?

संतोष कानडे
अनेकांना झोप लागतानाच अचानक आपण उंचावरून खाली पडत आहोत, असा भास होतो.
कधी शरीराला झटका बसल्यासारखे वाटते, तर कधी पाय घसरल्याची जाणीव होऊन अचानक जाग येते.
या अनुभवाला वैद्यकीय भाषेत ‘हायपनिक जर्क’ किंवा झोप लागतानाचा स्नायूंचा अचानक झटका म्हणतात.
झोप आणि जागेपणाच्या अवस्थेत शरीर प्रवेश करत असताना स्नायूंमध्ये अचानक हालचाल होऊ शकते.
या हालचालीमुळे मेंदूला आपण पडत असल्यासारखा भास होऊ शकतो.
झोपेची कमतरता, मानसिक ताण आणि थकवा यामुळे असे झटके येण्याची शक्यता वाढू शकते.
झोपण्यापूर्वी चहा, कॉफी किंवा इतर कॅफिनयुक्त पेये जास्त घेतल्यानेही काही लोकांना हा अनुभव अधिक येऊ शकतो.
बहुतेक वेळा हा सामान्य अनुभव असतो आणि त्याबद्दल घाबरण्याची गरज नसते.
नियमित झोपेची वेळ पाळणे, पुरेशी झोप घेणे आणि ताण कमी करणे यामुळे असे झटके कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
मात्र हे झटके वारंवार येत असतील, झोपेत अडथळा आणत असतील किंवा इतर त्रासांसोबत होत असतील, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
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esakal