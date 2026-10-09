झोपेत असताना पडल्यासारखं का वाटतं?

संतोष कानडे

झोप

अनेकांना झोप लागतानाच अचानक आपण उंचावरून खाली पडत आहोत, असा भास होतो.

झटका बसल्यासारखं

कधी शरीराला झटका बसल्यासारखे वाटते, तर कधी पाय घसरल्याची जाणीव होऊन अचानक जाग येते.

हायपनिक जर्क

या अनुभवाला वैद्यकीय भाषेत ‘हायपनिक जर्क’ किंवा झोप लागतानाचा स्नायूंचा अचानक झटका म्हणतात.

झोप आणि जागेपणा

झोप आणि जागेपणाच्या अवस्थेत शरीर प्रवेश करत असताना स्नायूंमध्ये अचानक हालचाल होऊ शकते.

मेंदू

या हालचालीमुळे मेंदूला आपण पडत असल्यासारखा भास होऊ शकतो.

मानसिक ताण

झोपेची कमतरता, मानसिक ताण आणि थकवा यामुळे असे झटके येण्याची शक्यता वाढू शकते.

कॉफी

झोपण्यापूर्वी चहा, कॉफी किंवा इतर कॅफिनयुक्त पेये जास्त घेतल्यानेही काही लोकांना हा अनुभव अधिक येऊ शकतो.

सामान्य अनुभव

बहुतेक वेळा हा सामान्य अनुभव असतो आणि त्याबद्दल घाबरण्याची गरज नसते.

झोपेची वेळ

नियमित झोपेची वेळ पाळणे, पुरेशी झोप घेणे आणि ताण कमी करणे यामुळे असे झटके कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

अडथळा

मात्र हे झटके वारंवार येत असतील, झोपेत अडथळा आणत असतील किंवा इतर त्रासांसोबत होत असतील, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

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