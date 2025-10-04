Travel : लोणावळा-खंडाळाला 'या' खास गोष्टी बघायला नक्की जा! वीकेंडसाठी परफेक्ट ठिकाण

Aarti Badade
लोणावळा-खंडाळा ही सह्याद्री पर्वतातील दोन सुंदर पर्यटनस्थळे आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर असलेली ही ठिकाणे पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करतात.
Lonavala-Khandala Must-Visit
Sakal
येथील सुंदर निसर्ग, हिरवे डोंगर आणि सूर्यास्ताचे विहंगम दृश्य एखाद्या चित्रासारखे वाटते.
Lonavala-Khandala Must-Visit
Sakal
खासकरून पावसाळ्यात येथील निसर्ग आणखी सुंदर दिसतो. वीकेंडच्या सुट्टीसाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे.
Lonavala-Khandala Must-Visit
Sakal
तुम्ही विसापूर आणि तिकोना किल्ल्यावर ट्रेकिंग करू शकता. टायगर पॉईंट आणि लायन्स पॉईंटवरून निसर्गाचे सुंदर दृश्य पाहू शकता.
Lonavala-Khandala Must-Visit
Sakal
लोणावळा-खंडाळ्याजवळ तुम्ही भुशी डॅम, पवना तलाव आणि कार्ला-भाजे लेणींना भेट देऊ शकता.
Lonavala-Khandala Must-Visit
Sakal
मुंबई किंवा पुण्याहून तुम्ही खासगी गाडीने किंवा बसने सहज पोहोचू शकता.लोणावळा रेल्वे स्टेशनवरून स्थानिक बस सेवा उपलब्ध आहे.
Lonavala-Khandala Must-Visit
Sakal
जर तुम्हाला शांतता आणि निसर्गाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर लोणावळा-खंडाळ्याला नक्की भेट द्या.
Lonavala-Khandala Must-Visit
Sakal
Toranmal Travel Guide
Sakal