Travel : लोणावळा-खंडाळाला 'या' खास गोष्टी बघायला नक्की जा! वीकेंडसाठी परफेक्ट ठिकाण

Aarti Badade

'ज्वेल ऑफ सह्याद्री'

लोणावळा-खंडाळा ही सह्याद्री पर्वतातील दोन सुंदर पर्यटनस्थळे आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर असलेली ही ठिकाणे पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करतात.

निसर्गाचा अनुभव

येथील सुंदर निसर्ग, हिरवे डोंगर आणि सूर्यास्ताचे विहंगम दृश्य एखाद्या चित्रासारखे वाटते.

पावसाळ्यातील सौंदर्य

खासकरून पावसाळ्यात येथील निसर्ग आणखी सुंदर दिसतो. वीकेंडच्या सुट्टीसाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे.

करण्यासारख्या गोष्टी

तुम्ही विसापूर आणि तिकोना किल्ल्यावर ट्रेकिंग करू शकता. टायगर पॉईंट आणि लायन्स पॉईंटवरून निसर्गाचे सुंदर दृश्य पाहू शकता.

खास पर्यटनस्थळे

लोणावळा-खंडाळ्याजवळ तुम्ही भुशी डॅम, पवना तलाव आणि कार्ला-भाजे लेणींना भेट देऊ शकता.

कसे पोहोचाल?

मुंबई किंवा पुण्याहून तुम्ही खासगी गाडीने किंवा बसने सहज पोहोचू शकता.लोणावळा रेल्वे स्टेशनवरून स्थानिक बस सेवा उपलब्ध आहे.

एक अविस्मरणीय अनुभव

जर तुम्हाला शांतता आणि निसर्गाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर लोणावळा-खंडाळ्याला नक्की भेट द्या.

