धबधबे, गुहा आणि निसर्गसौंदर्याचा आनंद घ्यायचा असेल, तर तोरणमाळला नक्की भेट द्या!

तोरणमाळ: महाराष्ट्राचे सुंदर हिल स्टेशन

सातपुडा पर्वतरांगेत ३७७० फूट उंचीवर वसलेले तोरणमाळ हे एक निसर्गरम्य ठिकाण आहे. हिरवळीने वेढलेले हे ठिकाण पावसाळ्यात आणखी सुंदर दिसते.

नावाचे रहस्य

या टेकडीला 'तोरणमाळ' नाव कसे पडले, याबद्दल दोन समजुती आहेत.एक म्हणजे, येथे आढळणाऱ्या तोरणा नावाच्या वनस्पतीमुळे.दुसरे म्हणजे, येथील आदिवासींची देवी 'तोरणा' देवीच्या मंदिरामुळे.

करण्यासारखे उपक्रम

तोरणमाळला गेल्यावर तुम्ही कमळ तलाव, प्राचीन मच्छिंद्रनाथ लेण्या, आणि सिताखाई पॉइंट सारख्या सुंदर ठिकाणांना भेट देऊ शकता.

ट्रेकिंगचा आनंद

येथील हिरवीगार वनराई आणि डोंगर ट्रेकिंगसाठी उत्तम आहेत.येथे अनेक वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती पाहता येतात.

कसे पोहोचाल?

नाशिक, पुणे, सूरत आणि अहमदनगर येथून बस सेवा उपलब्ध आहे.सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन नंदुरबार आहे, तिथून टॅक्सीने जाता येते.

कधी भेट द्यावी?

उन्हाळ्यात, म्हणजेच ऑक्टोबर ते मे महिन्यांदरम्यान, येथील आल्हाददायक वातावरणाचा अनुभव घेण्यासाठी तोरणमाळला जाणे सर्वात उत्तम आहे.

निसर्गाचा अनुभव

शांतता, निसर्ग आणि नैसर्गिक सौंदर्य अनुभवण्यासाठी तोरणमाळ एक उत्तम पर्याय आहे.

