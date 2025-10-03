धबधबे, गुहा आणि निसर्गसौंदर्याचा आनंद घ्यायचा असेल, तर तोरणमाळला नक्की भेट द्या!

Aarti Badade
सातपुडा पर्वतरांगेत ३७७० फूट उंचीवर वसलेले तोरणमाळ हे एक निसर्गरम्य ठिकाण आहे. हिरवळीने वेढलेले हे ठिकाण पावसाळ्यात आणखी सुंदर दिसते.
Toranmal Travel Guide
Sakal
या टेकडीला 'तोरणमाळ' नाव कसे पडले, याबद्दल दोन समजुती आहेत.एक म्हणजे, येथे आढळणाऱ्या तोरणा नावाच्या वनस्पतीमुळे.दुसरे म्हणजे, येथील आदिवासींची देवी 'तोरणा' देवीच्या मंदिरामुळे.
Toranmal Travel Guide
Sakal
तोरणमाळला गेल्यावर तुम्ही कमळ तलाव, प्राचीन मच्छिंद्रनाथ लेण्या, आणि सिताखाई पॉइंट सारख्या सुंदर ठिकाणांना भेट देऊ शकता.
Toranmal Travel Guide
Sakal
येथील हिरवीगार वनराई आणि डोंगर ट्रेकिंगसाठी उत्तम आहेत.येथे अनेक वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती पाहता येतात.
Toranmal Travel Guide
Sakal
नाशिक, पुणे, सूरत आणि अहमदनगर येथून बस सेवा उपलब्ध आहे.सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन नंदुरबार आहे, तिथून टॅक्सीने जाता येते.
Toranmal Travel Guide
Sakal
उन्हाळ्यात, म्हणजेच ऑक्टोबर ते मे महिन्यांदरम्यान, येथील आल्हाददायक वातावरणाचा अनुभव घेण्यासाठी तोरणमाळला जाणे सर्वात उत्तम आहे.
Toranmal Travel Guide
Sakal
शांतता, निसर्ग आणि नैसर्गिक सौंदर्य अनुभवण्यासाठी तोरणमाळ एक उत्तम पर्याय आहे.
Toranmal Travel Guide
Sakal
Amboli Maharashtra tourism
Sakal