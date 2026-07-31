दीर्घायुष्य हवे असेल तर 'ही' ३ फळे दररोज न चुकता खा; तज्ज्ञांनी सांगितले जबरदस्त फायदे

Yashwant Kshirsagar
विज्ञान सांगते की, तुम्ही दररोज काय खाता यावरच तुमचे आयुष्य किती काळ आणि किती चांगले असेल हे अवलंबून असते.
Fruits For Long Life
esakal
तुमचे हृदय मजबूत ठेवण्यासाठी,रक्तवाहिन्या लवचिक ठेवण्यासाठी आणि पेशींचे नुकसान टाळण्यासाठी रोजच्या वापरातील तीन फळे विशेष महत्त्वाची आहेत.
Fruits For Long Life
esakal
ही फळे सहज बाजारात मिळणारी आहेत. यात ब्लूबेरी, सफरचंद आणि संत्री किंवा तत्सम लिंबूवर्गीय फळांचा समावेश आहे. ही फळे का प्रभावी ठरतात आणि तुम्हाला त्यांची किती गरज आहे,हे जाणून घेऊया.
Fruits For Long Life
esakal
ब्लूबेरीमध्ये अँथोसायनिन्स नावाचे सूक्ष्म संयुगे भरपूर प्रमाणात असतात. हे तुमच्या रक्तवाहिन्यांना शिथिल आणि लवचिक राहण्यास मदत करतात, ज्यामुळे रक्तप्रवाह सुरळीत राहतो आणि तुमच्या हृदयाला जास्त मेहनत करावी लागत नाही.
Fruits For Long Life
esakal
एका मोठ्या अभ्यासात असे आढळून आले की, जे लोक दररोज १ कप (सुमारे १५० ग्रॅम) ताज्या ब्लूबेरी खातात, त्यांच्यामध्ये रक्तप्रवाह चांगला असतो, रक्तवाहिन्यांची कडकपणा कमी होतो आणि 'गुड' कोलेस्ट्रॉल वाढते.
Fruits For Long Life
esakal
संशोधकांच्या अंदाजानुसार, ब्लूबेरी हृदयविकाराचा झटका आणि पक्षाघाताचा धोका १२-१५% ने कमी होऊ शकतो.एवढ्या सोप्या बदलासाठी ही एक मोठी गोष्ट आहे.
Fruits For Long Life
esakal
सफरचंदामध्ये पेक्टिन नावाचा एक विशेष फायबर, तसेच वनस्पतीजन्य संयुगे भरपूर प्रमाणात असतात, जे तुमच्या रक्तप्रवाहात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काम करतात. ते खराब कोलेस्ट्रॉलला शोषूण घेतात आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होण्यापूर्वीच बाहेर काढून टाकतात.
Fruits For Long Life
esakal
अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की दररोज १ मध्यम आकाराचे सफरचंद (सुमारे १००-१५० ग्रॅम) खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉल कमी होते, दाह कमी होतो आणि कालांतराने हृदयविकाराचे झटके व पक्षाघाताचे प्रमाण कमी होते.
Fruits For Long Life
esakal
अनेक चाचण्यांच्या एका विश्लेषणाने याची पुष्टी केली आहे की सफरचंद एकूण कोलेस्ट्रॉल आणि LDL दोन्ही लक्षणीयरीत्या कमी करतात.
Fruits For Long Life
esakal
संत्र्यामधून तुम्हाला व्हिटॅमिन सी आणि पोटॅशियम मिळते. हे दोन्ही मिळून तुमचा रक्तदाब नियंत्रणात ठेवतात आणि तुमच्या हृदयाची लय स्थिर ठेवतात.
Fruits For Long Life
esakal
हार्वर्डच्या दीर्घकालीन आरोग्य संशोधनातून असे दिसून आले आहे की,जे लोक नियमितपणे लिंबूवर्गीय फळे खातात, त्यांच्यामध्ये हृदयविकाराचे प्रमाण कमी असते आणि ते जास्त काळ जगतात.
Fruits For Long Life
esakal
संत्रे किंवा लिंबुवर्गीय फळात असणारे व्हिटॅमिन सी आणि पोटॅशियम दोन्ही रक्तवाहिन्यांच्या निरोगी कार्याला थेट मदत करतात.
Fruits For Long Life
esakal
Eating Curd in Monsoon
esakal