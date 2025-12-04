शिवाजी महाराजांनी चिंचवडच्या अधिकाऱ्यांना पाठवलेलं पत्र समोर! मागणी वाचून थक्क व्हाल! शिवभक्त चुकवणार नाही!

Sandip Kapde
शिवाजी महाराजांनी १६ जुलै १६७३ रोजी चिंचवडच्या अधिकाऱ्यांना मुघलांपासून प्रजेचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पत्र लिहिले.
महाराजांनी विविध देवस्थानांना इनामे देऊन त्यांची नियमित व्यवस्था आणि सेवा कायम ठेवली.
देवस्थानांबाबतची अनेक ऐतिहासिक पत्रे आजही उपलब्ध असून त्यात चिंचवड देवस्थानाशी संबंधित पत्रांची संख्या मोठी आहे.
देवस्थानांच्या व्यवस्थापनाबाबत शिवाजी महाराजांनी स्पष्ट नियम आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या होत्या.
सभासद बखरीत महाराजांनी देव, देवस्थानांच्या दिवाबत्ती, नैवेद्य, अभिषेक या सर्वांची योग्य पाहणी करण्याचे आदेश दिल्याचे नमूद आहे.
मुस्लिमांच्या पीर-मसिदींच्या दिवाबत्ती आणि सेवेसाठीही महाराजांनी समान आदर व देखरेख राखण्याचे धोरण ठेवले.
वेदशास्त्रात निपुण असलेल्या ब्राह्मणांचा योगक्षेम पाहण्याची जबाबदारी महाराजांनी अत्यंत मनोभावे पार पाडली.
ब्राह्मण, ज्योतिषी, तपस्वी आदींच्या कुटुंबांना लागणारे धान्य-द्रव्य गावोगावी निश्चित करून देण्याची सोय त्यांनी केली.
महालीनुसार वाटप झालेल्या धान्य-द्रव्याची सालोदर कारकूनांकडून नीट पावती घेण्याची पद्धत होती.
राजाच्या कल्याणासाठी ब्राह्मणांनी अन्नभक्षण, स्नानसंध्या आणि धार्मिक आचार पाळून राज्याची सुखसमृद्धी चिंतावी, अशी महाराजांची अपेक्षा होती.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
