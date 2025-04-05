प्रभु श्रीरामाचे वंशज कोण अन् ते सध्या कुठे आहेत? सत्य वाचून थक्क व्हाल..!

Saisimran Ghashi

श्रीरामचे वंश

प्रभु श्रीराम हे इक्ष्वाकु वंशाचे म्हणजे सूर्यवंशी वंशाचे राजा होते. त्यांच्या वंशाचा इतिहास रामायण आणि पुराणांमध्ये सविस्तर दिला आहे.

lord ram descendants today | esakal

लव आणि कुश

रामाच्या पुत्रांची नावे होती, लव आणि कुश. त्यांच्यापासून पुढे वंश चालू राहिला अशी मान्यता आहे.

luv kush descendants | esakal

नेमके वंशज कोण?

ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, रामाचे नेमके वंशज कोण हे निश्चितपणे सांगणे अवघड आहे कारण रामायणामधील गोष्टी पुराणकथा आणि धर्मग्रंथांवर आधारित आहेत.

lord shri ram descendants in India | esakal

लोकेंद्र सिंग कालवी

श्री राजपूत करणी सेनेचे संस्थापक कालवी यांनी श्रीरामाचे वंशज असल्याचा दावा केला होता. उदयपूर राजघराण्याशी संबंध असलेल्या सिसोदिया कुळातील ते सदस्य होते.

lord sriram descendants claim Lokendra Singh Kalvi | esakal

प्रताप सिंह खाचरियावास

प्रताप सिंह खाचरियावास (राजस्थान कॅबिनेट मंत्री) यांचा दावा आहे की त्यांचे वंश भगवान रामाचे पुत्र कुश याच्याशी आहे.

lord sriram descendants claim Pratap Singh Khachariyawas | esakal

सतेंद्र राघव

राघव राजपूत काँग्रेस प्रवक्ते राजस्थान) हे रामाचे थेट वंशज आहेत असा दावा करतात. त्यांचे बडगुर्जर गोत्र हे लवच्या तिसऱ्या पिढीशी जोडलेले आहेत असा दावा करतात.

lord ram descendants claim Satendra Raghav | esakal

अरविंद सिंह मेवाड

यांचे मार्चमध्ये निधन झाले. यांनी भगवान रामाचे वंशज असल्याचा दावा केला होता. तज्ञ आणि वंशावळीशास्त्रज्ञ मेवाड घराण्याची उत्पत्ती इश्क्वाकु, मनु आणि भगवान ब्रह्मा यांच्यापासून झाल्याचे सांगतात.

lord shri ram descendants mewar royal family | esakal

दिया कुमारी

या राजस्थानच्या राजसमंदमधील भाजप खासदार असून यांनी भगवान रामाचे ३०९ वे वंशज असल्याचा दावा केला आहे, ज्यांच्याकडे भगवान राम यांचे पुत्र कुश यांच्या वंशाचे पुरावे आहेत.

lord sriram descendants claim Princess Diya Kumari | esakal

सूर्यवंशी राजपूत

जयपूरच्या राजघराण्यातील 'सूर्यवंशी राजपूत', जे भगवान रामाचे ऐतिहासिक वंशज आहेत, त्यांनी त्यांचा वंशावळ सादर केली, ज्यामध्ये भगवान राम आणि दशरथ यांचे नाव दर्शविले आहे.

Suryavanshi Rajputs Jaipur Lord Ram desendants | ESAKAL

वंशज असल्याचे दावे

भारतातील काही राजघराण्यांनी व कुटुंबांनी प्रभू श्रीरामाच्या वंशातून असल्याचे दावे केले आहेत पण हे पूर्णपणे सिद्ध झाले नाही.

lord shri ram family tree | esakal

छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी शोधून खरा इतिहास मांडणारा मराठी माणूस कोण? पाहा फोटो.

v s bendre maratha history | esakal
येथे क्लिक करा