प्रभु श्रीरामाचे वंशज कोण अन् ते सध्या कुठे आहेत? सत्य वाचून थक्क व्हाल..!

Saisimran Ghashi
प्रभु श्रीराम हे इक्ष्वाकु वंशाचे म्हणजे सूर्यवंशी वंशाचे राजा होते. त्यांच्या वंशाचा इतिहास रामायण आणि पुराणांमध्ये सविस्तर दिला आहे.
रामाच्या पुत्रांची नावे होती, लव आणि कुश. त्यांच्यापासून पुढे वंश चालू राहिला अशी मान्यता आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, रामाचे नेमके वंशज कोण हे निश्चितपणे सांगणे अवघड आहे कारण रामायणामधील गोष्टी पुराणकथा आणि धर्मग्रंथांवर आधारित आहेत.
श्री राजपूत करणी सेनेचे संस्थापक कालवी यांनी श्रीरामाचे वंशज असल्याचा दावा केला होता. उदयपूर राजघराण्याशी संबंध असलेल्या सिसोदिया कुळातील ते सदस्य होते.
प्रताप सिंह खाचरियावास (राजस्थान कॅबिनेट मंत्री) यांचा दावा आहे की त्यांचे वंश भगवान रामाचे पुत्र कुश याच्याशी आहे.
राघव राजपूत काँग्रेस प्रवक्ते राजस्थान) हे रामाचे थेट वंशज आहेत असा दावा करतात. त्यांचे बडगुर्जर गोत्र हे लवच्या तिसऱ्या पिढीशी जोडलेले आहेत असा दावा करतात.
यांचे मार्चमध्ये निधन झाले. यांनी भगवान रामाचे वंशज असल्याचा दावा केला होता. तज्ञ आणि वंशावळीशास्त्रज्ञ मेवाड घराण्याची उत्पत्ती इश्क्वाकु, मनु आणि भगवान ब्रह्मा यांच्यापासून झाल्याचे सांगतात.
या राजस्थानच्या राजसमंदमधील भाजप खासदार असून यांनी भगवान रामाचे ३०९ वे वंशज असल्याचा दावा केला आहे, ज्यांच्याकडे भगवान राम यांचे पुत्र कुश यांच्या वंशाचे पुरावे आहेत.
जयपूरच्या राजघराण्यातील 'सूर्यवंशी राजपूत', जे भगवान रामाचे ऐतिहासिक वंशज आहेत, त्यांनी त्यांचा वंशावळ सादर केली, ज्यामध्ये भगवान राम आणि दशरथ यांचे नाव दर्शविले आहे.
भारतातील काही राजघराण्यांनी व कुटुंबांनी प्रभू श्रीरामाच्या वंशातून असल्याचे दावे केले आहेत पण हे पूर्णपणे सिद्ध झाले नाही.