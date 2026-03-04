7 दिवसांत वजन कमी करा! फॉलो करा 'हा' 'वेट लॉस' डायट प्लॅन!

Aarti Badade
वजन कमी करण्यासाठी सातत्य आणि योग्य आहार खूप महत्त्वाचा आहे. हा ७ दिवसांचा प्लॅन तुम्हाला उत्साही आणि फिट ठेवण्यास मदत करेल.
दिवसाची सुरुवात कोमट लिंबूपाण्याने करा. दिवसभर हलका आहार घ्या आणि किमान ३० मिनिटे वेगाने चालण्याची सवय लावा.
नाश्त्यामध्ये प्रोटीनयुक्त पदार्थांचा समावेश करा. दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण संतुलित असावे; तसेच शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यासाठी ग्रीन टी प्या.
आजच्या दिवशी आहारातला भात आणि साखर पूर्णपणे टाळा. जास्तीत जास्त हिरव्या पालेभाज्या खा आणि ४० मिनिटे चालण्याचा व्यायाम करा.
आजच्या दिवशी सूर्यनमस्कार आणि योगासने करा. जंक फूडपासून लांब राहा आणि दिवसभरात भरपूर पाणी पिऊन शरीर हायड्रेटेड ठेवा.
सकाळच्या नाश्त्यात ओट्स किंवा पोहे खा. रात्रीच्या वेळी हलके सूप आणि सॅलड घेण्यावर भर द्या; सोबत १५ मिनिटे वर्कआउट करा.
आज जास्तीत जास्त फळे आणि फायबरयुक्त पदार्थांचे सेवन करा. व्यायामासाठी ४५ मिनिटे वेगाने चालणे किंवा सायकलिंगचा पर्याय निवडा.
शेवटच्या दिवशी साखर नसलेली ब्लॅक कॉफी प्या. जॉगिंग आणि 'प्लँक' व्यायाम प्रकार करून शरीरातील फॅट बर्निंग प्रक्रिया वेगाने वाढवा.
