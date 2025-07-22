वजन घटवण्यासाठी 'ही' रानभाजी रामबाण उपाय

चंदनबथुवा – वजन घटवणारी भाजी!

चाकवतसारखी दिसणारी ही भाजी वजन घटवण्यासाठी आणि आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे.

अनेक नावे, एक भाजी

चिलभाजी, चंदनबथुवा, चिलधावडी – वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी ओळखली जाते.

शास्त्रीय नाव काय आहे?

हिचं शास्त्रीय नाव आहे Portulica oleracea, जी मुख्यतः हिवाळ्यात शेतांमध्ये उगम पावते.

कशी दिसते चंदनबथुवा भाजी?

हिरवट रंगाची पाने, दातेरी कडा आणि मध्यम लांबीचे देठ – अशी ओळख आहे या भाजीची.

टिकवणूक शक्य आहे!

ही भाजी वाळवून वर्षभर साठवता येते आणि बिगरहंगामी काळात वापरता येते.

कशी करतात भाजी?

पाने धुवून, फोडणीत अर्धवट शिजवतात, मग बेसन टाकून मंद आचेवर शिजवतात – साधा पण पौष्टिक पदार्थ!

फायबरयुक्त – पचनासाठी उपयुक्त

या भाजीतील फायबर अपचन दूर करतं आणि पचनसंस्था मजबूत करतं.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

अँटीऑक्सिडंट आणि जीवनसत्त्व क मुळे सर्दी, खोकला व इन्फेक्शनपासून संरक्षण मिळतं.

हाडांसाठीही उपयुक्त

कॅल्शिअम व मॅग्नेशियममुळे ही भाजी हाडे व सांधेदुखीसाठीही लाभदायक आहे.

नैसर्गिक आरोग्यदायी पर्याय

चंदनबथुवा ही केवळ चवदारच नाही तर आरोग्यदायीही आहे – नक्की ट्राय करा!

