प्रेम करताय? पण कधीच करू नका 'या' दोन चूका, नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप

Saisimran Ghashi
प्रेमाचे नाते हे फारच निर्मळ आणि संवेदनशील असते
Why People Regret Their Love Choices Forever
esakal
पण प्रेम करताना तुमच्याकडून झालेल्या काही चुका तुम्हाला आयुष्यभर त्रास देऊ शकतात
Two Critical Mistakes You Must Never Make in Love
esakal
आपण शारीरिक संबंध वगैरे याबद्दल बोलत नाहीये. हा विषय आहे मानसिक संबंधाचा.
How Ignoring Red Flags Leads to Lifelong Heartbreak
esakal
पहिली गोष्ट म्हणजे एखादी व्यक्ती सुरुवातीला खूप चांगलं वागते म्हणून त्याच्यावर विश्वास ठेऊ नका
trusting blindly in relationship
esakal
एकदाकाय तुम्ही त्यांच्या प्रेमात पडलात, त्यांच्यात गुंतलात की ते आपले खरे रंग दाखवतात
Signs You're in red flag relationship
esakal
दुसरी गोष्ट म्हणजे कुणालाही इतका हक्क देऊ नका की ती व्यक्ती तुम्हाला हर्ट करून निघून जाईल
never give right to anyone to hurt you
esakal
तुम्ही तुमच्या आनंदासाठी त्या व्यक्तीवर निर्भर राहू नका, नाहीतर शेवटी तुम्हाला दुःखच मिळेल
Losing Yourself in a Relationship
esakal
ज्या व्यक्ती तुमच्यासोबत असूनही नसल्यासारख्या आहेत त्यांच्यापासून कधीही लांब गेलेले बरे असते. याने तुमचा त्रास कमी होतो
Practical Tips to Avoid regret in Love Life
esakal
alphonso mango price today maharashtra
esakal