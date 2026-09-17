3-4 दिवस पोट साफ नाही? मग 'हे' उपाय कराच!

Aarti Badade
बद्धकोष्ठता म्हणजे फक्त काही दिवस शौच न होणे नाही, तर कठीण मल, शौचावेळी जोर लावावा लागणे किंवा पोट पूर्ण साफ न झाल्यासारखे वाटणे हीदेखील त्याची लक्षणे आहेत.
constipation relief
Sakal
आहारात फायबरची कमतरता, कमी पाणी पिणे आणि शारीरिक हालचाल कमी असणे ही बद्धकोष्ठतेची सामान्य कारणे मानली जातात.
constipation relief
Sakal
फळे, भाज्या, डाळी, कडधान्ये आणि संपूर्ण धान्यांसारखे फायबरयुक्त पदार्थ नियमित आहारात घेतल्याने मल मऊ होण्यास मदत होऊ शकते.
constipation relief
Sakal
शरीरात पाण्याची कमतरता झाल्यास मल कठीण होऊ शकतो, त्यामुळे दिवसभर नियमित अंतराने पुरेसे पाणी पिणे महत्त्वाचे आहे.
constipation relief
Sakal
दररोज चालणे, हलका व्यायाम, जॉगिंग किंवा आपल्या क्षमतेनुसार योगासने केल्याने आतड्यांची हालचाल सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते.
constipation relief
Sakal
सकाळी कोमट पाणी प्यायल्याने काही लोकांना शौचाची इच्छा होण्यास मदत होऊ शकते, तर पोटावर हलक्या हाताने मालिश करणेही काहींना फायदेशीर ठरू शकते.
constipation relief
Sakal
शौचाची इच्छा वारंवार दाबून ठेवू नका आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास सतत जाणवत असल्यास कारण शोधण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
constipation relief
Sakal
cholesterol
Sakal