3-4 दिवस पोट साफ नाही? मग 'हे' उपाय कराच!

Aarti Badade

बद्धकोष्ठता म्हणजे

बद्धकोष्ठता म्हणजे फक्त काही दिवस शौच न होणे नाही, तर कठीण मल, शौचावेळी जोर लावावा लागणे किंवा पोट पूर्ण साफ न झाल्यासारखे वाटणे हीदेखील त्याची लक्षणे आहेत.

constipation relief

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Sakal

आहारात

आहारात फायबरची कमतरता, कमी पाणी पिणे आणि शारीरिक हालचाल कमी असणे ही बद्धकोष्ठतेची सामान्य कारणे मानली जातात.

constipation relief

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Sakal

पदार्थ

फळे, भाज्या, डाळी, कडधान्ये आणि संपूर्ण धान्यांसारखे फायबरयुक्त पदार्थ नियमित आहारात घेतल्याने मल मऊ होण्यास मदत होऊ शकते.

constipation relief

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Sakal

पाण्याची कमतरता

शरीरात पाण्याची कमतरता झाल्यास मल कठीण होऊ शकतो, त्यामुळे दिवसभर नियमित अंतराने पुरेसे पाणी पिणे महत्त्वाचे आहे.

constipation relief

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Sakal

व्यायाम

दररोज चालणे, हलका व्यायाम, जॉगिंग किंवा आपल्या क्षमतेनुसार योगासने केल्याने आतड्यांची हालचाल सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते.

constipation relief

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Sakal

कोमट पाणी

सकाळी कोमट पाणी प्यायल्याने काही लोकांना शौचाची इच्छा होण्यास मदत होऊ शकते, तर पोटावर हलक्या हाताने मालिश करणेही काहींना फायदेशीर ठरू शकते.

constipation relief

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Sakal

शौचा दाबून ठेवू नका

शौचाची इच्छा वारंवार दाबून ठेवू नका आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास सतत जाणवत असल्यास कारण शोधण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

constipation relief

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Sakal

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Sakal

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