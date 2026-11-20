Aarti Badade
चिकन ब्रेस्ट, भाज्या आणि हंग कर्डपासून तयार केलेले हे सँडविच चविष्ट असून वजन नियंत्रण आणि स्नायूंच्या वाढीसाठी चांगला पर्याय ठरू शकते.
Low Calorie Chicken Sandwich
Sakal
हे सँडविच बनवण्यासाठी १२० ते १५० ग्रॅम चिकन ब्रेस्ट, २ ब्रेड स्लाइस, २ चमचे हंग कर्ड, कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची आणि आवश्यक मसाले घ्या.
Low Calorie Chicken Sandwich
एका भांड्यात पाणी उकळून त्यात मीठ आणि चिकन ब्रेस्ट घाला, त्यानंतर चिकन पूर्णपणे शिजेपर्यंत उकळून घ्या.
Low Calorie Chicken Sandwich
शिजवलेल्या चिकनचे बारीक धागे करून त्यात हंग कर्ड, चिरलेल्या भाज्या, काळी मिरी, चिली फ्लेक्स, ऑरेगॅनो आणि मीठ मिसळा.
Low Calorie Chicken Sandwich
Sakal
तव्यावर थोडेसे ऑलिव्ह ऑइल किंवा तूप लावून मल्टिग्रेन किंवा होल व्हीट ब्रेडच्या दोन्ही स्लाइस हलक्या कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
Low Calorie Chicken Sandwich
Sakal
एका ब्रेड स्लाइसवर लेट्यूस, टोमॅटोचे काप आणि तयार चिकन फिलिंग ठेवा, त्यावर दुसरा ब्रेड स्लाइस ठेवून सँडविच मधून कापून घ्या.
Low Calorie Chicken Sandwich
Sakal
एका सँडविचमधून अंदाजे ३३५ ते ३५० कॅलरीज आणि ३६ ते ४० ग्रॅम प्रोटीन मिळू शकते, मात्र प्रत्यक्ष पोषणमूल्य वापरलेल्या साहित्याच्या प्रमाणानुसार बदलू शकते.
Low Calorie Chicken Sandwich
Sakal
Eating Mutton in Winter
Sakal